El primer informe privado que confirma la recesión tras dos trimestres consecutivos de caída

En la vereda opuesta, los rubros vinculados a la energía y la extracción lideran el crecimiento del año. El sector de minas y canteras trepó un 17,4% interanual en septiembre y acumula un avance del 13,8% en lo que va del año, mientras que la provisión de electricidad, gas y agua registró una suba del 7,5%, consolidándose como uno de los pilares de expansión en 2026.