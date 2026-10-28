El primer informe privado que confirma la recesión tras dos trimestres consecutivos de caída
Según el Índice General de Actividad de Orlando Ferreres, la economía retrocedió en septiembre y completó dos trimestres con números en rojo.
La actividad económica registró en septiembre una caída del 0,8% en forma interanual y un avance marginal del 0,1% en la comparación mensual, un escenario que consumó la confirmación de la recesión económica tras hilvanar dos trimestres consecutivos a la baja, de acuerdo con el relevamiento del estudio de Orlando Ferreres procesado por la Agencia Noticias Argentinas.
El informe detalló que en el acumulado entre enero y septiembre la actividad cedió un 0,3% en relación con el mismo período del año pasado. Si bien el noveno mes del año mostró una leve mejora frente a agosto, resultó insuficiente para compensar las contracciones previas, cerrando el tercer trimestre con una merma del 1,2%. Desde la consultora advirtieron que el deterioro de las perspectivas anticipa una ralentización y demora en la recuperación general.
Radiografía sectorial con contrastes
El desempeño de la economía muestra realidades profundamente fragmentadas según la actividad analizada. Entre los sectores con números negativos se encuentra la agropecuaria, que acumuló una baja del 3,9% anual en septiembre, afectada principalmente por una fuerte caída del 7,5% en ganadería, y la industria manufacturera, que contrajo un 1,5% interanual y cerró el trimestre con una baja marginal del 0,1%.
En la vereda opuesta, los rubros vinculados a la energía y la extracción lideran el crecimiento del año. El sector de minas y canteras trepó un 17,4% interanual en septiembre y acumula un avance del 13,8% en lo que va del año, mientras que la provisión de electricidad, gas y agua registró una suba del 7,5%, consolidándose como uno de los pilares de expansión en 2026.
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