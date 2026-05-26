Las reservas del Banco Central tocan máximos de 2019 tras el ingreso de u$s1.000 millones del FMI

Tras el visto bueno del FMI a la segunda revisión del acuerdo, este martes ingresó al país el tercer desembolso del programa de Facilidades Extendidas por u$s1.000 millones. Con esta inyección de fondos, las reservas del Banco Central quebraron la barrera de los u$s47.000 millones, registrando su marca más alta desde 2019.