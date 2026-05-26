Las reservas del Banco Central tocan máximos de 2019 tras el ingreso de u$s1.000 millones del FMI
Con el tercer desembolso del FMI, avalado tras la última revisión del acuerdo de 2025, las reservas del Banco Central ya superan los u$s47.000 millones.
Tras el visto bueno del FMI a la segunda revisión del acuerdo, este martes ingresó al país el tercer desembolso del programa de Facilidades Extendidas por u$s1.000 millones. Con esta inyección de fondos, las reservas del Banco Central quebraron la barrera de los u$s47.000 millones, registrando su marca más alta desde 2019.
El impacto del desembolso quedó evidenciado en el balance de reservas internacionales publicado por el BCRA, las cuales treparon de los u$s46.803 millones registrados el viernes previo a u$s47.908 millones, marcando la cifra más elevada desde el 9 de octubre de 2019.
Esta renovada asistencia del FMI a la administración de Javier Milei tiene como objetivo central robustecer las arcas de la autoridad monetaria.
La convalidación de la segunda revisión del programa, ratificada el jueves anterior, significa un respaldo clave a la política económica del oficialismo y eleva el monto global de divisas enviadas dentro de este esquema a cerca de u$s15.800 millones, de un cupo total establecido en u$s20.000 millones.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario