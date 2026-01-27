El Riesgo País perforó los 500 puntos: es el nivel más bajo desde 2018

Las subas fueron lideradas por el sector energético y financiero:

Cresud: +8,5%

Transener: +5,4%

BBVA: +4,3%

Por último, el Ministerio de Economía anunció una nueva licitación de deuda para este miércoles. El Tesoro, que enfrenta vencimientos por $9,5 billones tras el reciente canje, ofrecerá Lecaps, una letra a tasa Tamar, Boncers y un instrumento dollar-linked para cubrir sus obligaciones, dado que no cuenta con los depósitos en pesos suficientes para afrontar la totalidad de los pagos.