El Riesgo País perforó los 500 puntos: es el nivel más bajo desde 2018
El Riesgo País del JP Morgan Chase cayó a 493, cifra que no se veía hace ocho años. Suba de bonos en Wall Street y acumulación de reservas del BCRA, claves.
El mercado financiero vive horas de euforia. El Riesgo País se ubicó este martes en el centro de la escena al quebrar una barrera psicológica: perforó los 500 puntos básicos por primera vez en ocho años. Cerró en 493 puntos, un nivel que no se registraba desde el 11 de junio de 2018, cuando marcó 487 unidades.
La baja del índice elaborado por el JP Morgan Chase se explica, en gran medida, por la performance de los bonos soberanos en Wall Street, que operaron al alza comprimiendo los diferenciales de tasas. Los títulos en dólares bajo legislación argentina (Bonares) treparon hasta un 1,1%, mientras que los Globales (ley Nueva York) avanzaron hasta un 0,2%.
El "efecto Ecuador" y la vuelta a los mercados
En la "city" crece la expectativa sobre un posible regreso de la Argentina al mercado internacional de capitales. Un antecedente inmediato alimenta esta ilusión: en la jornada previa, Ecuador —un país que tuvo un desarrollo del índice similar al local— salió a colocar deuda internacional, lo que los analistas leen como una posible antesala para el caso argentino.
Las reservas del BCRA, el motor de la baja
Uno de los "drivers" fundamentales que impulsó la mejora en los bonos es la constante compra de divisas por parte del Banco Central. En la última jornada, la autoridad monetaria adquirió u$s 39 millones, acumulando un total de u$s 1.017 millones.
-
Las compras recientes representaron el 11,3% del volumen operado.
El promedio diario de compras se ubica en u$s 60 millones.
Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró dólares todos los días, con la única excepción del 2 de enero.
Récord en la bolsa porteña y licitación del Tesoro
El clima positivo se extendió a las acciones. El índice S&P Merval subió un 2,4%, alcanzando los 3.207.477,80 puntos básicos. Medido en dólares, el avance fue del 2,5%, tocando su máximo nivel desde el 31 de enero de 2025.
Las subas fueron lideradas por el sector energético y financiero:
-
Cresud: +8,5%
Transener: +5,4%
BBVA: +4,3%
Por último, el Ministerio de Economía anunció una nueva licitación de deuda para este miércoles. El Tesoro, que enfrenta vencimientos por $9,5 billones tras el reciente canje, ofrecerá Lecaps, una letra a tasa Tamar, Boncers y un instrumento dollar-linked para cubrir sus obligaciones, dado que no cuenta con los depósitos en pesos suficientes para afrontar la totalidad de los pagos.
