Volvió a subir el riesgo país y cayeron las acciones argentinas en Wall Street
La semana termina con el riesgo país el nivel el más alto desde el 20 de agosto. Acciones argentinas fueron golpeadas por la suba de la tasa que realizó la Fed.
El riesgo país volvió a incrementarse este viernes y cerró con el valor más alto desde mediados de agosto, finalizando la última jornada hábil de la semana en 524 puntos básicos, 9 más que el día anterior, según el indicador que elabora la banca JP Morgan
De esta manera, al subir 1,7% cierra la semana con un nuevo máximo para el mes en curso y, al mismo tiempo, el valor más alto desde el 20 de agosto pasado, cuando cerraba esa jornada en 534 puntos básicos.
Este desempeño estuvo influenciado, en parte, por el mal rendimiento de los bonos soberanos que, a su vez, fueron golpeados por la suba de la tasa de interés de referencia que hizo el miércoles último la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Como ya se informó, la Fed (su sigla en inglés) realizó un ajuste a la tasa de interés de referencia, elevándola 0,25 puntos básicos; decisión que adoptó Kevin Warsh con la aprobación del total de los doce miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), para disgusto de Donald Trump, que venía pidiendo que la bajaran.
La modificación efectuada por el banco central estadounidense se lleva a cabo tras nueve meses sin realizar cambios. La vez anterior fue en la reunión de diciembre, cuando la recortó 0,25%. En materia de incremento, es el primero desde julio de 2023.
Una medida estuvo forzada por la alta inflación que registra el país norteamericano, que dio un nuevo salto para ubicarse en agosto en 3,4% interanual. "La inflación se mantiene elevada. Las medidas adoptadas hoy contribuirán a un retorno más oportuno al objetivo del 2% fijado por el Comité, el cual garantizará la estabilidad de precios", indicaba la Fed mediante un comunicado.
Bonos y acciones argentinas a la baja
Tanto los Bonarés como los Globales finalizaron con resultados negativos, donde las pérdidas llegaron hasta el 1% (AL35D), y respecto a los ADR —acciones argentinas que operan en Wall Street—, cerraron con resultados generalizados negativos, con la única excepción de YPF, con una avance de 0,8%. En cuanto a las pérdidas, estuvieron encabezadas por Central Puerto (-7%), Globant (-5,7%) y Banco Supervielle (-4,3%).
En el plano local, el Merval retrocedió 1,3% hasta los 3.021.925,96 puntos; medido en dólares cerró en los US$1.904 (-0,9%). La Bolsa porteña también terminó la semana hábil con acciones en rojo: IRSA (-3,1%), Supervielle (-3%) y Transportadora de Gas del Sur (-2,7%), fueron las que tuvieron mayores pérdidas. Solo avanzaron Transener (+1,6%), YPF (+0,8%) y Transportadora de Gas del Norte (+0,2%).
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