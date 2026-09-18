Volvió a subir el riesgo país y cayeron las acciones argentinas en Wall Street

Pérdidas generalizadas para las acciones argentinas en Wall Street.

Una medida estuvo forzada por la alta inflación que registra el país norteamericano, que dio un nuevo salto para ubicarse en agosto en 3,4% interanual. "La inflación se mantiene elevada. Las medidas adoptadas hoy contribuirán a un retorno más oportuno al objetivo del 2% fijado por el Comité, el cual garantizará la estabilidad de precios", indicaba la Fed mediante un comunicado.

Bonos y acciones argentinas a la baja

Tanto los Bonarés como los Globales finalizaron con resultados negativos, donde las pérdidas llegaron hasta el 1% (AL35D), y respecto a los ADR —acciones argentinas que operan en Wall Street—, cerraron con resultados generalizados negativos, con la única excepción de YPF, con una avance de 0,8%. En cuanto a las pérdidas, estuvieron encabezadas por Central Puerto (-7%), Globant (-5,7%) y Banco Supervielle (-4,3%).

En el plano local, el Merval retrocedió 1,3% hasta los 3.021.925,96 puntos; medido en dólares cerró en los US$1.904 (-0,9%). La Bolsa porteña también terminó la semana hábil con acciones en rojo: IRSA (-3,1%), Supervielle (-3%) y Transportadora de Gas del Sur (-2,7%), fueron las que tuvieron mayores pérdidas. Solo avanzaron Transener (+1,6%), YPF (+0,8%) y Transportadora de Gas del Norte (+0,2%).