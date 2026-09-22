El Riesgo País volvió a subir luego de que Luis Caputo se reuniera con inversores en Nueva York
El ministro de Economía mantuvo un encuentro con inversores y simultáneamente el riesgo país subía mientras las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaban a la baja.
Las acciones y los bonos argentinos sufrieron este martes marcadas caídas al tiempo que el riesgo país volvió a subir a niveles superiores a los 550 puntos, según el índice elaborado por la banca JP Morgan. En concreto, trepó a 555 puntos básicos, un 4,10% más que la jornada anterior.
Los títulos públicos sufren bajas de hasta 1,5% (AL35D), lo que se sumó a la suba en la tasa de interés por parte de la Fed y un contexto internacional más adverso, impulsando a una nueva alza en el indicador que tanto preocupa al Gobierno.
En tanto, los ADRs de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con mayoría de bajas, con Cresud como la de peor performance, sufriendo un retroceso de 2,7% en la jornada. En tanto, los papeles de YPF (0,5%), Telecom (0,8%) y Central Puerto (1,3%) fueron los que lideran las alzas.
En el plano local, el Merval se mantuvo estable y cerró en los 2.997.659 puntos; medido en dólares cedió hasta los US$1.866 (-1,9%). La Bolsa porteña operó con disparidades, donde las ganancias avanzaron hasta un 2,8% (Transportadora de Gas del Norte) mientras que las pérdidas mermaron hasta 1,3% (Metrogas).
Todo ello luego de la reunión que el ministro Luis Caputo encabezara con inversores internacionales en Nueva York, en la mismísima sede el JP Morgan; encuentro que, por cierto, no fue informado oficialmente por el Ministerio de Economía.
En ese encuentro, el jefe del Palacio de Hacienda dio explicaciones acerca de la continuidad del plan económico y de las herramientas con las que cuenta el Gobierno Nacional para cumplir con el pago de la deuda pública.
"Ahora tenemos cosas que mostrar", indicó el funcionario a los inversores que lo escuchaban atentamento, planteando que "las reformas irían más rápido" en caso de que Javier Milei sea reelecto en las presidenciales del próximo año, cuando también podrían lograr mayoría en ambas cámaras del Congreso.
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