El Riesgo País volvió a subir luego de que Luis Caputo se reuniera con inversores en Nueva York

En ese encuentro, el jefe del Palacio de Hacienda dio explicaciones acerca de la continuidad del plan económico y de las herramientas con las que cuenta el Gobierno Nacional para cumplir con el pago de la deuda pública.

"Ahora tenemos cosas que mostrar", indicó el funcionario a los inversores que lo escuchaban atentamento, planteando que "las reformas irían más rápido" en caso de que Javier Milei sea reelecto en las presidenciales del próximo año, cuando también podrían lograr mayoría en ambas cámaras del Congreso.