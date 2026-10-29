Haberes previsionales de ANSES: las estimaciones sobre montos de la jubilación mínima y máxima para noviembre

Los montos estimados serían:

Jubilación mínima con bono: $514.027,73.

PUAM con bono: $425.222,19.

PNC por invalidez o vejez con bono: $380.819,41.

Pensión para madres de siete hijos con bono: $514.027,73.

Cuánto aumentarán las jubilaciones que superan la mínima

El incremento del 1,9% se aplica sobre los haberes de octubre, por lo que también beneficia a quienes cobran por encima de la jubilación mínima. A modo de ejemplo, los montos evolucionarían de la siguiente manera:

Haber de octubre / Haber de noviembre

$500.000 $509.500

$600.000 $611.400

$700.000 $713.300

$800.000 $815.200

$1.000.000 $1.019.000

En el caso de la jubilación máxima, que en octubre se ubicó en $2.932.174,85, la actualización la llevaría a aproximadamente $2.987.886.

Estos ejemplos muestran el efecto de la movilidad mensual y no incluyen descuentos ni adicionales que pudieran corresponder.