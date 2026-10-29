Haberes previsionales de ANSES: las estimaciones sobre montos de la jubilación mínima y máxima para noviembre
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%.
Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en noviembre de 2026
Con la aplicación del aumento del 1,9%, los principales haberes previsionales quedarán de la siguiente manera, según las estimaciones difundidas:
Prestación / Haber de noviembre
- Jubilación mínima $444.027,73
- Jubilación máxima $2.987.886,17
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $355.222,19
- Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez $310.819,41
- Pensión para madres de siete hijos o más $444.027,73
Cuánto será la jubilación mínima con el bono de $70.000 en noviembre
Una de las principales incógnitas para noviembre es la continuidad del bono previsional. El Gobierno confirmó el pago de un refuerzo de hasta $70.000 para octubre, pero su extensión al mes siguiente requiere una nueva disposición oficial. En caso de mantenerse el mismo esquema, la jubilación mínima más el bono alcanzaría los $514.027,73.
Los montos estimados serían:
-
Jubilación mínima con bono: $514.027,73.
PUAM con bono: $425.222,19.
PNC por invalidez o vejez con bono: $380.819,41.
Pensión para madres de siete hijos con bono: $514.027,73.
Cuánto aumentarán las jubilaciones que superan la mínima
El incremento del 1,9% se aplica sobre los haberes de octubre, por lo que también beneficia a quienes cobran por encima de la jubilación mínima. A modo de ejemplo, los montos evolucionarían de la siguiente manera:
Haber de octubre / Haber de noviembre
- $500.000 $509.500
- $600.000 $611.400
- $700.000 $713.300
- $800.000 $815.200
- $1.000.000 $1.019.000
En el caso de la jubilación máxima, que en octubre se ubicó en $2.932.174,85, la actualización la llevaría a aproximadamente $2.987.886.
Estos ejemplos muestran el efecto de la movilidad mensual y no incluyen descuentos ni adicionales que pudieran corresponder.
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