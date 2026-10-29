"Boletas sin pagar y malabares para llegar a fin de mes": crudos testimonios en el debut de C5N Voces

En esa misma línea, un padre de familia relató cómo se modificaron las dinámicas del hogar: "Tuvimos que dejar de lado varias cosas. Antes salíamos en familia, ahora con suerte vamos una vez al mes o comemos en algún lugar conocido. No salimos más como antes".

Otra asistente resumió la severidad del ajuste con crudeza: "Dejé de salir, de ir a recitales y hasta de comprarme pastillas o caramelos. Eso fue lo que más sacrifiqué".

La realidad de los jubilados y la carrera contra los servicios

La situación de los adultos mayores tuvo un peso central en los testimonios recabados por minutouno.com. La insuficiencia de los haberes mínimos frente a las tarifas y el costo de vida cotidiano quedó expuesta en el relato de los propios jubilados.

"Yo soy jubilado y gano 380.000 pesos. Ni siquiera nos podemos movilizar con holgura porque no llegamos con el dinero que ganamos", expresó un asistente. En tanto, otro jubilado detalló: "Como cobro la mínima, me ayudan por un lado y por el otro recorté todo lo que es viajar, salir, ir al cine o comer afuera".

El drama del pago de las boletas de servicios públicos también se hizo presente entre quienes asistieron al encuentro en Chacarita.

"A esta altura, al día quince de cada mes, ya sé que no pagué la luz, no pagué el agua ni el gas, así que tengo que hacer bien mis malabares", relató una mujer sobre su estrategia financiera actual, agregando las maniobras a las que recurre diariamente: "Paso todo el tiempo buscando precios, aprovechando promociones bancarias y comprando alimentos en comunidad con amigas".