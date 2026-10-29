"Boletas sin pagar y malabares para llegar a fin de mes": crudos testimonios en el debut de C5N Voces
La exitosa primera edición de C5N Voces también tuvo duros relatos que exponen que la plata no alcanza. La cobertura exclusiva de minutouno.com.
En el marco del masivo debut del ciclo C5N Voces en el Complejo C Art Media, minutouno.com recorrió el evento y dialogó con los asistentes para conocer de primera mano el impacto cotidiano del escenario económico, y obtuvo crudos relatos que exponen lo que Javier Milei niega: no se llega a fin de mes.
Bajo la consigna central de la jornada, "La economía de tu bolsillo", jubilados, jóvenes y familias compartieron las estrategias, sacrificios y recortes forzados a los que deben recurrir para llegar a fin de mes.
Entre la indignación, la resignación y la organización comunitaria, el testimonio del público reflejó una realidad común marcada por la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento del costo de vida.
"Salidas anuladísimas" y ajustes en los consumos básicos
El recorte en el esparcimiento y la vida social fue uno de los denominadores comunes en las respuestas de los asistentes, quienes señalaron que las salidas pasaron a ser un privilegio del pasado.
"Juntarme con amigas y hacer planes que no sean cocinar en casa y quedarnos adentro. Salir, todo lo que es salir, está anuladísimo", confesó una joven al ser consultada por los gustos que debió dejar de lado.
En esa misma línea, un padre de familia relató cómo se modificaron las dinámicas del hogar: "Tuvimos que dejar de lado varias cosas. Antes salíamos en familia, ahora con suerte vamos una vez al mes o comemos en algún lugar conocido. No salimos más como antes".
Otra asistente resumió la severidad del ajuste con crudeza: "Dejé de salir, de ir a recitales y hasta de comprarme pastillas o caramelos. Eso fue lo que más sacrifiqué".
La realidad de los jubilados y la carrera contra los servicios
La situación de los adultos mayores tuvo un peso central en los testimonios recabados por minutouno.com. La insuficiencia de los haberes mínimos frente a las tarifas y el costo de vida cotidiano quedó expuesta en el relato de los propios jubilados.
"Yo soy jubilado y gano 380.000 pesos. Ni siquiera nos podemos movilizar con holgura porque no llegamos con el dinero que ganamos", expresó un asistente. En tanto, otro jubilado detalló: "Como cobro la mínima, me ayudan por un lado y por el otro recorté todo lo que es viajar, salir, ir al cine o comer afuera".
El drama del pago de las boletas de servicios públicos también se hizo presente entre quienes asistieron al encuentro en Chacarita.
"A esta altura, al día quince de cada mes, ya sé que no pagué la luz, no pagué el agua ni el gas, así que tengo que hacer bien mis malabares", relató una mujer sobre su estrategia financiera actual, agregando las maniobras a las que recurre diariamente: "Paso todo el tiempo buscando precios, aprovechando promociones bancarias y comprando alimentos en comunidad con amigas".
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