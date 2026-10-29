La Corte Suprema revocó un fallo que habilitaba actualizar por inflación una indemnización laboral

Entre los cuestionamientos, la Corte señaló que la Cámara había invocado la protección contra el despido arbitrario, pese a que el expediente correspondía a un reclamo por un accidente laboral. También advirtió que no había examinado debidamente las normas específicas del sistema de riesgos del trabajo, que contemplan mecanismos propios para ajustar las prestaciones y sus accesorios.

En ese sentido, afirmó que la sentencia “soslayó una solución normativa cuya aplicación al caso debió haber considerado antes de adoptar una medida tan extrema como la declaración de inconstitucionalidad”.

Con esa argumentación, la Corte dejó sin efecto la resolución de la Cámara. El pronunciamiento cuestiona los fundamentos utilizados para declarar la inconstitucionalidad de las normas en este caso, sin establecer una prohibición general de actualizar indemnizaciones laborales por inflación.