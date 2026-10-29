La Corte Suprema revocó un fallo que habilitaba actualizar por inflación una indemnización laboral
La Corte Suprema revocó una sentencia de la Cámara del Trabajo que había declarado inconstitucionales las leyes de convertibilidad y de emergencia económica.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia que había declarado inconstitucionales las leyes de convertibilidad del Austral y de emergencia pública y reforma del régimen cambiario para permitir la actualización por inflación de una indemnización por accidente de trabajo.
El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó la decisión de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había dispuesto recalcular las prestaciones reconocidas a Hilda Zulema Encina mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un interés del 3%.
La Cámara había declarado la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 en cuanto prohíben la actualización monetaria, la variación de costos o cualquier otro mecanismo de repotenciación de las deudas. La demandada cuestionó esa decisión ante la Corte, que examinó los planteos sobre la arbitrariedad del fallo y concluyó que debía dejarse sin efecto.
El fallo clave de la Corte Suprema
El máximo tribunal sostuvo que la decisión de la Cámara era “manifiestamente infundada e innecesaria para resolver la cuestión que se debate” y criticó que se hubiera adoptado una medida de esa gravedad con “argumentos genéricos e imprecisos”.
Los jueces recordaron que la declaración de inconstitucionalidad es una herramienta excepcional: “constituye un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la ultima ratio del orden jurídico”. Por eso, señalaron, “no debe recurrirse a ello sino cuando una estricta necesidad lo requiera” y no exista otra solución legal adecuada.
Entre los cuestionamientos, la Corte señaló que la Cámara había invocado la protección contra el despido arbitrario, pese a que el expediente correspondía a un reclamo por un accidente laboral. También advirtió que no había examinado debidamente las normas específicas del sistema de riesgos del trabajo, que contemplan mecanismos propios para ajustar las prestaciones y sus accesorios.
En ese sentido, afirmó que la sentencia “soslayó una solución normativa cuya aplicación al caso debió haber considerado antes de adoptar una medida tan extrema como la declaración de inconstitucionalidad”.
Con esa argumentación, la Corte dejó sin efecto la resolución de la Cámara. El pronunciamiento cuestiona los fundamentos utilizados para declarar la inconstitucionalidad de las normas en este caso, sin establecer una prohibición general de actualizar indemnizaciones laborales por inflación.
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