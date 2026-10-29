El oficialismo no logró dictamen al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y quedó empantanado

El recorrido de un proyecto sin consensos

Como se sabe, la iniciativa ya había sido aprobada por el Senado el 6 de agosto, pero en aquella sesión la oposición peronista logró suprimir el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, uno de los puntos más controvertidos.

Cuando el proyecto llegó a Diputados, el 21 de octubre, se incorporó un cambio decisivo: la restitución de la Ley de Tierras Rurales, modificación que obligó a que el texto regresara en revisión al Senado, donde ahora quedó trabado.

La Ley de Tierras —derogada en 2023 mediante el DNU 70/2023— había sido defendida por organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Defensoría del Pueblo, que advertían sobre la concentración de tierras en manos de sociedades extranjeras.

La restitución de esa ley y su plena vigencia reabrió un debate donde la oposición confronta de igual a igual con un oficialismo que no encuentra el camino para salir del atolladero.