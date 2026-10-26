Aseguran que Flávio Bolsonaro desistirá de pedir la anulación de la elección e irá por abuso de poder

Este cambio de postura busca encauzar los reclamos dentro de los carriles institucionales tradicionales, evitando escalar hacia una crisis de legitimidad de mayor envergadura que replique los cuestionamientos que supo recibir el sistema de votación en oportunidades anteriores. Los asesores legales consideran que los argumentos probatorios se adaptan mejor a una causa por infracciones a la normativa de financiamiento y uso de la estructura estatal durante la campaña, un camino que permitiría sostener el reclamo político sin bloquear el funcionamiento institucional del Congreso y las administraciones locales.