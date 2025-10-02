Elon Musk es la primera persona en la historia en tener un patrimonio de US$500.000 millones

"No se trata de 'compensación', sino de tener suficiente influencia sobre Tesla para garantizar la seguridad si construimos millones de robots", escribió al respecto Musk en una publicación de septiembre en X y agregó: "Si en el futuro me pueden echar firmas activistas de asesoría para accionistas que ni siquiera poseen acciones de Tesla, no me siento cómodo con ese futuro".

En tanto, SapceX, la otra empresa donde Elon Musk posee el 42% de acciones, vale actualmente US$ 400.000 millones.

starship - spaceX

Otra compañía es xAI Holdings, fundada en marzo tras una fusión de la empresa de inteligencia artificial, xAI, con la red social X, también propiedad de Musk. El magnate posee un 53% de esa sociedad, que equivale a US$ 60.000 millones.

musk twitter.jpg

Ranking Forbes: los 10 más ricos del mundo

1) Elon Musk

Patrimonio neto: 500.000 millones de dólares

Fuente: Tesla, SpaceX, xAI, X

Edad: 54

Residencia: Austin, Texas

Ciudadanía: Estados Unidos

2) Larry Ellison

Patrimonio neto: 341.800 millones de dólares

Fuente: Oracle

Edad: 81

Residencia: Woodside, California

Ciudadanía: Estados Unidos

3) Mark Zuckerberg

Patrimonio neto: 251.500 millones de dólares

Fuente: Meta (Facebook)

Edad: 41

Residencia: Palo Alto, California

Ciudadanía: Estados Unidos

4) Jeff Bezos

Patrimonio neto: 232.500 millones de dólares

Fuente: Amazon

Edad: 61

Residencia: Miami, Florida

Ciudadanía: Estados Unidos

5) Larry Page

Patrimonio neto: 202.200 millones de dólares

Fuente: Google

Edad: 52

Residencia: Palo Alto, California

Ciudadanía: Estados Unidos

6) Sergey Brin

Patrimonio neto: 187.600 millones de dólares

Fuente: Google

Edad: 51

Residencia: Los Altos, California

Ciudadanía: Estados Unidos

7) Jensen Huang

Patrimonio neto: 162.000 millones millones de dólares

Fuente: Semiconductores

Edad: 62

Residencia: Los Altos, California

Ciudadanía: Estados Unidos

8) Bernard Arnault

Patrimonio neto: 159.400 millones de dólares

Fuente: LVMH/ artículos de lujo

Edad: 76

Residencia: París

Ciudadanía: Francia

9) Steve Ballmer

Patrimonio neto: 156.000 millones de dólares

Fuente: Microsoft, LA Clippers, inversiones

Edad: 69

Residencia: Hunts Point , Washington

Ciudadanía: Estados Unidos

10) Warren Buffett

Patrimonio neto: 150.200 millones de dólares

Fuente: Berkshire Hathaway

Edad: 94

Residencia: Omaha, Nebraska

Ciudadanía: Estados Unidos