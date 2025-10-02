Elon Musk es la primera persona en la historia en tener un patrimonio de US$500.000 millones
El magnate estiró la diferencia con Larry Ellison, quien aparece segundo en el ranking global de personas mas ricas de Forbes.
Elon Musk se convirtió en la primera persona en alcanzar una fortuna de US$ 500.000 millones, según el rastreador de multimillonarios en tiempo real de Forbes. De esta forma, el magnate estira la diferencia con Larry Ellison, quien aparece segundo en el ranking global.
Musk se vio beneficiado en el último tiempo por la suba del 4% en las acciones de Tesla el miércoles y la valorización de sus empresas, que sumaron cerca de US$ 9.300 millones a la fortuna del empresario.
A su vez, el precio de las acciones del fabricante de autos eléctricos se duplicó desde abril cuando Musk anunció que iba a dejar su puesto como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente Donald Trump para concentrarse en Tesla.
Según informó Forbes, en septiembre, el directorio de Tesla propuso un nuevo paquete salarial que, en caso de aprobarse, podría entregarle a Musk acciones adicionales por hasta US$ 1 billón en caso de que se alcancen los objetivos.
"No se trata de 'compensación', sino de tener suficiente influencia sobre Tesla para garantizar la seguridad si construimos millones de robots", escribió al respecto Musk en una publicación de septiembre en X y agregó: "Si en el futuro me pueden echar firmas activistas de asesoría para accionistas que ni siquiera poseen acciones de Tesla, no me siento cómodo con ese futuro".
En tanto, SapceX, la otra empresa donde Elon Musk posee el 42% de acciones, vale actualmente US$ 400.000 millones.
Otra compañía es xAI Holdings, fundada en marzo tras una fusión de la empresa de inteligencia artificial, xAI, con la red social X, también propiedad de Musk. El magnate posee un 53% de esa sociedad, que equivale a US$ 60.000 millones.
Ranking Forbes: los 10 más ricos del mundo
1) Elon Musk
- Patrimonio neto: 500.000 millones de dólares
- Fuente: Tesla, SpaceX, xAI, X
- Edad: 54
- Residencia: Austin, Texas
- Ciudadanía: Estados Unidos
2) Larry Ellison
- Patrimonio neto: 341.800 millones de dólares
- Fuente: Oracle
- Edad: 81
- Residencia: Woodside, California
- Ciudadanía: Estados Unidos
3) Mark Zuckerberg
- Patrimonio neto: 251.500 millones de dólares
- Fuente: Meta (Facebook)
- Edad: 41
- Residencia: Palo Alto, California
- Ciudadanía: Estados Unidos
4) Jeff Bezos
- Patrimonio neto: 232.500 millones de dólares
- Fuente: Amazon
- Edad: 61
- Residencia: Miami, Florida
- Ciudadanía: Estados Unidos
5) Larry Page
- Patrimonio neto: 202.200 millones de dólares
- Fuente: Google
- Edad: 52
- Residencia: Palo Alto, California
- Ciudadanía: Estados Unidos
6) Sergey Brin
- Patrimonio neto: 187.600 millones de dólares
- Fuente: Google
- Edad: 51
- Residencia: Los Altos, California
- Ciudadanía: Estados Unidos
7) Jensen Huang
- Patrimonio neto: 162.000 millones millones de dólares
- Fuente: Semiconductores
- Edad: 62
- Residencia: Los Altos, California
- Ciudadanía: Estados Unidos
8) Bernard Arnault
- Patrimonio neto: 159.400 millones de dólares
- Fuente: LVMH/ artículos de lujo
- Edad: 76
- Residencia: París
- Ciudadanía: Francia
9) Steve Ballmer
- Patrimonio neto: 156.000 millones de dólares
- Fuente: Microsoft, LA Clippers, inversiones
- Edad: 69
- Residencia: Hunts Point , Washington
- Ciudadanía: Estados Unidos
10) Warren Buffett
- Patrimonio neto: 150.200 millones de dólares
- Fuente: Berkshire Hathaway
- Edad: 94
- Residencia: Omaha, Nebraska
- Ciudadanía: Estados Unidos
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario