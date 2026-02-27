Empleados de comercio cobran el último tramo del aumento de salarios en marzo: cuánto recibirán
La suba de salarios fue acordada en diciembre pasado y se dispuso que fuera en varios tramos. Así queda en marzo cada categoría del convenio del sector.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) confirmó en marzo el último tramo de la suba de salarios acordada a fines de 2025 y que alcanza a todos los trabajadores de las distintas categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Así, los trabajadores percibirán en marzo su básico de convenio que se mantiene estable desde finales de 2025; una suma fija de 40 mil pesos no remunerativa prevista en el Acuerdo 06/2025 y otra suma fija de 60 mil pesos no remunerativa pactada en la última negociación paritaria.
El convenio anterior regía desde julio hasta diciembre 2025 y contemplaba un incremento total del 6%, abonado como una asignación remunerativa y no acumulativa. El aumento se distribuyó en cuotas mensuales del 1% desde julio hasta diciembre.
Ahora, uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que las sumas fijas dejan de ser transitorias. La continuidad del pago de 40 mil pesos hasta marzo y la incorporación de una nueva suma de 60 mil pesos refuerzan el ingreso mensual durante el primer trimestre del año y pasan a formar parte del salario básico desde abril.
Salarios de los empleados de comercio
Así quedó en marzo el sueldo básico de cada categoría:
Maestranza
- Categoría A: 1.155.795 pesos.
- Categoría B: 1.158.852 pesos.
- Categoría C: 1.169.560 pesos.
Administrativos
- Categoría A: 1.167.268 pesos.
- Categoría B: 1.171.860 pesos.
- Categoría C: 1.176.448 pesos.
- Categoría D: 1.190.218 pesos.
- Categoría E: 1.201.690 pesos.
- Categoría F: 1.218.519 pesos.
Cajeros
- Categoría A: 1.171.091 pesos.
- Categoría B: 1.176.448 pesos.
- Categoría C: 1.183.333 pesos.
Auxiliares
- Categoría A: 1.171.091 pesos.
- Categoría B: 1.178.740 pesos.
- Categoría C: 1.203.985 pesos.
Auxiliares especializados
- Categoría A: 1.180.274 pesos.
- Categoría B: 1.194.041 pesos.
Vendedores
- Categoría A: 1.171.091 pesos.
- Categoría B: 1.194.044 pesos.
- Categoría C: 1.201.690 pesos.
- Categoría D: 1.218.519 pesos.
