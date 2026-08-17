En el último semestre 62% de los argentinos tomó deuda para cubrir gastos básicos como alimentos y servicios

Además 9 de cada 10 argentinos considera que un solo empleo ya no alcanza para poder llegar a fin de mes y dos de cada tres argentinos agotan sus salarios antes del 20 de cada mes.

El sondeo advierte además que el 87,4% de los argentinos considera que su salario continúa perdiendo frente a la inflación.

El 86,6% sostiene que un solo empleo ya no alcanza para llegar a fin de mes, una visión que atraviesa distintos sectores sociales y políticos y que expone el deterioro del poder adquisitivo.

La encuesta muestra que dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos antes o el mismo día 20 de cada mes. Apenas el 9,3% afirma que logra finalizar el mes con capacidad de ahorro.

La situación resulta aún más compleja entre los jóvenes. En la franja de 18 a 39 años, el 85,5% asegura quedarse sin ingresos antes del día 20, frente al 60,6% registrado entre quienes tienen entre 40 y 59 años.

El relevamiento también refleja una brecha entre la desaceleración de la inflación y la percepción de los consumidores. El 67,1% de los argentinos considera que el dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no refleja la evolución de los precios que observa en su vida cotidiana, mientras que apenas el 29,6% afirma confiar en las cifras oficiales.

Según el estudio, la percepción del deterioro económico continúa siendo dominante pese a la baja del IPC, ya que la mejora macroeconómica todavía no se traduce en una recuperación visible del poder de compra de los salarios.

Consultados sobre los principales problemas del país, la corrupción aparece en el primer lugar con el 48,8% de las menciones, seguida muy de cerca por los ingresos y salarios (46,9%). Completan el ranking la incertidumbre económica (41,6%), el desempleo (29,1%) y las tarifas de los servicios públicos (26,8%).

En conjunto, el informe muestra que, aunque la inflación perdió centralidad como preocupación inmediata, el deterioro del ingreso, la dificultad para llegar a fin de mes y el creciente endeudamiento siguen condicionando la percepción económica de los argentinos.

Informe completo: