En el último semestre 62% de los argentinos tomó deuda para cubrir gastos básicos como alimentos y servicios
La deuda de las familias argentinas crece mes a mes pero apenas el 11,5% de ellas se endeudaron para adquirir bienes durables. La moar sigue en alza.
El tándem que integran Javier Milei y Luis Caputo hicieron de la licuación de los salarios de los trabajadores una de las patas fundamentales de su fallida estrategia de desinflación. El costo social después de esta política después de más de dos años y medio es dramático al tiempo que no logró su principal objetivo y la inflación, en 12 de los últimos 15 meses, mostró una sostenida tendencia al alza. En ese camino las familias recurren cada vez más a la toma de deuda para poder llegar a fin de mes.
El impacto negativo de la economía libertaria en la vida de los trabajadores quedó en evidencia en el último Monitor de Opinión Pública de la consultora Zentrix y da cuenta del cada vez mayor endeudamiento de las familias argentinas y de las características negativas de este endeudamiento.
De acuerdo con el relevamiento realizado en julio pasado, el 61,9% de los encuestados tomó deuda en el último semestre y el 53,7% lo hizo porque sus ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos básicos. En contraste, apenas el 11,5% recurrió al financiamiento para adquirir bienes durables.
La situación también expone diferencias generacionales. Entre los jóvenes de 18 a 39 años, el 35,8% recurrió a financieras o prestamistas informales, mientras que entre los mayores de 60 años esa proporción desciende al 7%.
Asimismo el informe revela también que el crédito cambió de función dentro de la economía de los hogares y la mayoría apela a él para gastos corrientes como alimentos, servicios públicos y erogaciones básicas. El endeudamiento comienza a mostrar señales de tensión. Entre quienes tomaron crédito, el 28,9% reconoce que le cuesta mucho afrontar las cuotas, el 12% ya registró atrasos y el 6,4% directamente admite que no puede pagar. En ese contexto, el 55% considera que las tasas de interés son tan elevadas que el crédito termina convirtiéndose en una trampa.
Además 9 de cada 10 argentinos considera que un solo empleo ya no alcanza para poder llegar a fin de mes y dos de cada tres argentinos agotan sus salarios antes del 20 de cada mes.
El sondeo advierte además que el 87,4% de los argentinos considera que su salario continúa perdiendo frente a la inflación.
El 86,6% sostiene que un solo empleo ya no alcanza para llegar a fin de mes, una visión que atraviesa distintos sectores sociales y políticos y que expone el deterioro del poder adquisitivo.
La encuesta muestra que dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos antes o el mismo día 20 de cada mes. Apenas el 9,3% afirma que logra finalizar el mes con capacidad de ahorro.
La situación resulta aún más compleja entre los jóvenes. En la franja de 18 a 39 años, el 85,5% asegura quedarse sin ingresos antes del día 20, frente al 60,6% registrado entre quienes tienen entre 40 y 59 años.
El relevamiento también refleja una brecha entre la desaceleración de la inflación y la percepción de los consumidores. El 67,1% de los argentinos considera que el dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no refleja la evolución de los precios que observa en su vida cotidiana, mientras que apenas el 29,6% afirma confiar en las cifras oficiales.
Según el estudio, la percepción del deterioro económico continúa siendo dominante pese a la baja del IPC, ya que la mejora macroeconómica todavía no se traduce en una recuperación visible del poder de compra de los salarios.
Consultados sobre los principales problemas del país, la corrupción aparece en el primer lugar con el 48,8% de las menciones, seguida muy de cerca por los ingresos y salarios (46,9%). Completan el ranking la incertidumbre económica (41,6%), el desempleo (29,1%) y las tarifas de los servicios públicos (26,8%).
En conjunto, el informe muestra que, aunque la inflación perdió centralidad como preocupación inmediata, el deterioro del ingreso, la dificultad para llegar a fin de mes y el creciente endeudamiento siguen condicionando la percepción económica de los argentinos.
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