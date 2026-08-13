Licuación de salarios: las deudas de las familias exceden a los bancos y crece la mora en escuelas privadas

Ante el aumento de los atrasos, los colegios privados implementaron diferentes mecanismos para que las familias puedan regularizar sus pagos. Entre las medidas utilizadas aparecen los planes de financiación, acuerdos de pago y descuentos destinados a reducir las deudas acumuladas antes del inicio del siguiente ciclo lectivo.

Sin embargo desde AIEPA explicaron que la capacidad de respuesta depende de la situación financiera de cada institución. Mientras algunos establecimientos cuentan con herramientas para acompañar a las familias mediante becas o facilidades de pago, otros tienen menos margen debido al impacto que generan los costos operativos y salariales. "Hay escuelas que pueden otorgar becas, hacer descuentos o financiar la deuda. Otras, en cambio, si no recaudan, no pueden pagar los sueldos. Por eso la situación es diferente según cada comunidad educativa", abundó Zurita.

Además del incremento en la morosidad, las instituciones educativas privadas atraviesan otros factores que impactan en su funcionamiento. Desde AIEPA señalaron que entre los principales desafíos aparecen la reducción de la matrícula, el aumento de los costos fijos y la diferencia entre la evolución de los salarios docentes y las actualizaciones autorizadas para las cuotas en colegios con aporte estatal.