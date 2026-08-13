Licuación de salarios: las deudas de las familias exceden a los bancos y crece la mora en escuelas privadas
Milei y Caputo hicieron de la licuación de los salarios una de las patas clave de su plan contra la inflación. Las consecuencias impactan en toda la economía.
La disparada de la morosidad en bancos y billeteras virtuales hasta alcanzar niveles récord es apenas una de las consecuencias que está provocando la deliberada política del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, de licuar los salarios de los trabajadores como forma de deprimir la demanda y así hacer bajar la inflación. Sin embargo la estrategia libertaria está golpeando con fuerza a casi todos los sectores de la economía. Según los últimos registros difundidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad en los préstamos bancarios destinados a los hogares alcanzó el 12,8% de la cartera total, el nivel más elevado en más de dos décadas.
Tal es el caso de las escuelas privadas que también están viendo con suma preocupación el aumento de la morosidad en el pago de las cuotas. En ese sentido la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) advirtió que la morosidad promedio en las instituciones educativas privadas llegó al 11%, es decir 4 puntos porcentuales por encima del nivel registrado un año atrás cuando se ubicó alrededor del 7%.
El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, explicó que el fenómeno impacta incluso con mayor fuerza según la zona en la que se encuentra la escuela y detalló, por ejemplo, que en algunos municipios del conurbano bonaerense del sur y oeste, los niveles de atraso en el pago de cuotas pueden alcanzar incluso hasta al 20% de sus alumnos.
"Hay un 11% de morosidad promedio. Hay escuelas que tienen menos y otras que tienen más. Las zonas donde se concentra un mayor porcentaje de mora es la zona sur y oeste del conurbano bonaerense, que en algunos casos llegan al 20%", advirtió Zurita.
Frente a este escenario el gobierno libertario resolvió este jueves no quitarles los vouchers educativos a las familias que adeuden el pago de dos cuotas tal como estaba previsto originalmente entre las condiciones para poder acceder a este beneficio.
Ante el aumento de los atrasos, los colegios privados implementaron diferentes mecanismos para que las familias puedan regularizar sus pagos. Entre las medidas utilizadas aparecen los planes de financiación, acuerdos de pago y descuentos destinados a reducir las deudas acumuladas antes del inicio del siguiente ciclo lectivo.
Sin embargo desde AIEPA explicaron que la capacidad de respuesta depende de la situación financiera de cada institución. Mientras algunos establecimientos cuentan con herramientas para acompañar a las familias mediante becas o facilidades de pago, otros tienen menos margen debido al impacto que generan los costos operativos y salariales. "Hay escuelas que pueden otorgar becas, hacer descuentos o financiar la deuda. Otras, en cambio, si no recaudan, no pueden pagar los sueldos. Por eso la situación es diferente según cada comunidad educativa", abundó Zurita.
Además del incremento en la morosidad, las instituciones educativas privadas atraviesan otros factores que impactan en su funcionamiento. Desde AIEPA señalaron que entre los principales desafíos aparecen la reducción de la matrícula, el aumento de los costos fijos y la diferencia entre la evolución de los salarios docentes y las actualizaciones autorizadas para las cuotas en colegios con aporte estatal.
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