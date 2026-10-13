En qué provincias y distritos están los millones de hogares a los que Milei les quitó el subsidio al gas

25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pinto, General Pueyrredon (Mar del Plata), General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pilar, Pinamar, Puan, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino.

Córdoba

En Córdoba, entre los departamentos que pierden el beneficio se encuentran Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto.

Habrá que tener las estufas apagadas para no pagar una fortuna de gas. Imagen IA

Mendoza

El nuevo régimen incluye solo al departamento de Malargüe para conservar los subsidios, mientras que otros incorporados en 2021 lo pierden. Ellos son Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Santa Fe

En Santa Fe la quita de subsidios al gas alcanza a distritos del sur provincial, con importantes ciudades como Rosario, Venado Tuerto y Casilda.

San Luis

Todo el territorio de San Luis y todos sus habitantes queda afuera del recortado régimen general, por lo que localidades como Villa Mercedes y Merlo dejarán de contar con descuentos en sus facturas.

Qué hacer para acceder al subsidio

No obstante, todavía existe un régimen especial para hogares que, a pesar de los cambios, podrán percibir el beneficio en sus facturas de gas, debiendo cumplir con al menos uno de los siguientes criterios: