Zona Fría: cerca de 1,6 millones de hogares pierden desde hoy los subsidios a la energía

Allí, el gobierno libertario promulgó la reforma a la Ley 25.565 que redujo sustancialmente la denominada Zona Fría, sancionada por el Congreso de la Nación el 24 de septiembre pasado. La reforma estableció nuevas condiciones para acceder al beneficio y una bonificación adicional para los hogares que cumplan determinados requisitos socioeconómicos y geográficos. El principal cambio introducido por el gobierno libertario es que residir en una zona alcanzada por la ampliación anterior ya no será suficiente para acceder automáticamente al descuento. Los hogares deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplir las condiciones establecidas por la nueva normativa.