Zona Fría: cerca de 1,6 millones de hogares pierden desde hoy los subsidios a la energía
El gobierno avanza en la quita de subsidios y promulgó la ley que redujo drásticamente el alcance de la denominada Zona Fría.
El gobierno de Javier Milei avanza en su plan de ajuste y oficializó este martes la quita de subsidios energéticos a cerca de 1,6 millones de hogares de la denominada Zona Fría. así quedó plasmado en el Decreto 1161/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Allí, el gobierno libertario promulgó la reforma a la Ley 25.565 que redujo sustancialmente la denominada Zona Fría, sancionada por el Congreso de la Nación el 24 de septiembre pasado. La reforma estableció nuevas condiciones para acceder al beneficio y una bonificación adicional para los hogares que cumplan determinados requisitos socioeconómicos y geográficos. El principal cambio introducido por el gobierno libertario es que residir en una zona alcanzada por la ampliación anterior ya no será suficiente para acceder automáticamente al descuento. Los hogares deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplir las condiciones establecidas por la nueva normativa.
Además, la bonificación adicional se aplicará sobre los denominados Consumos Base, por lo que no necesariamente alcanzará a la totalidad del gas utilizado por cada hogar.
La reforma mantiene un tratamiento diferenciado para la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región conocida como Puna, donde continuarán los beneficios previstos en el régimen.
Ajuste a los subsidios
Para acceder a los subsidios energéticos, los usuarios deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados, encontrarse dentro de las áreas geográficas previstas y cumplir alguno de los criterios socioeconómicos establecidos por la ley.
Los requisitos contemplados son:
- Ingresos familiares: hogares cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según el INDEC.
- Certificado de Vivienda Familiar: hogares con al menos un integrante que posea este documento del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
- Veteranos de Malvinas: hogares con un integrante que perciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
- Personas con discapacidad: hogares con al menos un integrante que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD). En estos casos, la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué manera esa condición implica una necesidad de asistencia económica para pagar los servicios energéticos.
La ley no establece un límite de ingresos fijo en pesos, sino que lo vincula al valor de tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, de acuerdo con las mediciones del Indec.
Ley 27.828:
Decreto 1161/2026:
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