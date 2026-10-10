Escala tarifaria del Monotributo: cuánto hay que abonar en octubre 2026, según la categoría de ARCA

Categoría A: $49.527,18 por mes para servicios y venta de cosas muebles.

$49.527,18 por mes para servicios y venta de cosas muebles. Categoría B: $56.379,08 mensuales para ambas actividades.

$56.379,08 mensuales para ambas actividades. Categoría C: $66.020,12 para prestación de servicios y $64.530,58 para venta de bienes muebles.

$66.020,12 para prestación de servicios y $64.530,58 para venta de bienes muebles. Categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de cosas muebles.

$84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de cosas muebles. Categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de bienes muebles.

$119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de bienes muebles. Categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de cosas muebles.

$150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de cosas muebles. Categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de bienes muebles.

$230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de bienes muebles. Categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de cosas muebles.

$522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de cosas muebles. Categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de bienes muebles.

$963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de bienes muebles. Categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de cosas muebles.

$1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de cosas muebles. Categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de bienes muebles.

En caso de superar los límites máximos de la categoría K, la ARCA puede excluir de oficio al contribuyente del Monotributo. En ese escenario, deberá inscribirse en el Régimen General, que contempla otras obligaciones impositivas y previsionales.

Cuáles son los topes de facturación en el Monotributo que rigen para octubre 2026

Los límites de facturación anual del Monotributo de ARCA también deben tenerse en cuenta para octubre de 2026. Cada categoría establece un ingreso bruto máximo que los contribuyentes no pueden superar para continuar dentro del régimen simplificado.

Los topes anuales de facturación vigentes son los siguientes:

Categoría A: $12.009.410,45.

$12.009.410,45. Categoría B: $17.595.182,74.

$17.595.182,74. Categoría C: $24.670.494,31.

$24.670.494,31. Categoría D: $30.628.651,43.

$30.628.651,43. Categoría E: $36.028.231,33.

$36.028.231,33. Categoría F: $45.151.659,41.

$45.151.659,41. Categoría G: $53.995.798,87.

$53.995.798,87. Categoría H: $81.924.660,37.

$81.924.660,37. Categoría I: $91.699.761,90.

$91.699.761,90. Categoría J: $105.012.519,20.

$105.012.519,20. Categoría K: $126.610.838,75.

Sin embargo, para permanecer en el Monotributo, la ARCA no solo evalúa cuánto factura cada contribuyente. También considera otros indicadores, como el consumo anual de energía eléctrica, los alquileres devengados, la superficie destinada a la actividad económica y el precio unitario máximo de venta, este último aplicable únicamente a quienes comercializan bienes muebles.

Cada categoría tiene sus propios límites para estos parámetros, con excepción del precio unitario máximo de venta, establecido en $716.840,77.

Pareja endeudada por el monotributo de ARCA

Cuánto se puede consumir de electricidad según la categoría del Monotributo

El consumo anual de energía eléctrica es otro de los indicadores que la ARCA utiliza para determinar si un contribuyente cumple con las condiciones del régimen. Los topes correspondientes a octubre de 2026 son los siguientes:

Categoría A: hasta 3.330 kWh anuales.

hasta 3.330 kWh anuales. Categoría B: hasta 5.000 kWh anuales.

hasta 5.000 kWh anuales. Categoría C: hasta 6.700 kWh anuales.

hasta 6.700 kWh anuales. Categoría D: hasta 10.000 kWh anuales.

hasta 10.000 kWh anuales. Categoría E: hasta 13.000 kWh anuales.

hasta 13.000 kWh anuales. Categoría F: hasta 16.500 kWh anuales.

hasta 16.500 kWh anuales. Categoría G: hasta 20.000 kWh anuales.

hasta 20.000 kWh anuales. Categoría H: hasta 20.000 kWh anuales.

hasta 20.000 kWh anuales. Categoría I: hasta 20.000 kWh anuales.

hasta 20.000 kWh anuales. Categoría J: hasta 20.000 kWh anuales.

hasta 20.000 kWh anuales. Categoría K: hasta 20.000 kWh anuales.

Cuál es la superficie máxima permitida para cada categoría

Los metros cuadrados afectados a la actividad también forman parte de los parámetros que se tienen en cuenta para determinar la categoría del Monotributo. Los límites vigentes en octubre son los siguientes:

Categoría A: hasta 30 metros cuadrados.

hasta 30 metros cuadrados. Categoría B: hasta 45 metros cuadrados.

hasta 45 metros cuadrados. Categoría C: hasta 60 metros cuadrados.

hasta 60 metros cuadrados. Categoría D: hasta 85 metros cuadrados.

hasta 85 metros cuadrados. Categoría E: hasta 110 metros cuadrados.

hasta 110 metros cuadrados. Categoría F: hasta 150 metros cuadrados.

hasta 150 metros cuadrados. Categoría G: hasta 200 metros cuadrados.

hasta 200 metros cuadrados. Categoría H: hasta 200 metros cuadrados.

hasta 200 metros cuadrados. Categoría I: hasta 200 metros cuadrados.

hasta 200 metros cuadrados. Categoría J: hasta 200 metros cuadrados.

hasta 200 metros cuadrados. Categoría K: hasta 200 metros cuadrados.

Cuáles son los límites de alquileres para el Monotributo en octubre de 2026

Los alquileres devengados constituyen otro de los factores que pueden determinar la categoría de un contribuyente. Para octubre de 2026, los importes máximos establecidos son los siguientes:

Categoría A: $2.792.886,15.

$2.792.886,15. Categoría B: $2.792.886,15.

$2.792.886,15. Categoría C: $3.816.944,41.

$3.816.944,41. Categoría D: $3.816.944,41.

$3.816.944,41. Categoría E: $4.841.002,66.

$4.841.002,66. Categoría F: $4.841.002,66.

$4.841.002,66. Categoría G: $5.771.964,69.

$5.771.964,69. Categoría H: $8.378.658,45.

$8.378.658,45. Categoría I: $8.378.658,45.

$8.378.658,45. Categoría J: $8.378.658,45.

$8.378.658,45. Categoría K: $8.378.658,45.

Si un monotributista supera alguno de los parámetros correspondientes a su categoría, podría tener que realizar una recategorización del Monotributo en el próximo período habilitado por la ARCA. En cambio, si excede los límites máximos establecidos para la categoría K, el organismo puede excluirlo del régimen simplificado y exigirle la inscripción en el Régimen General.