Monotributistas de ARCA: montos actualizados de las Asignaciones Familiares para octubre 2026

En el caso de quienes se encuentran registrados dentro de la categoría B, el beneficio se ubica en $52.821 por hijo.

El esquema cambia a partir de la siguiente escala. Los contribuyentes comprendidos en las categorías C, D, E, F y G reciben $16.487 por cada hijo alcanzado por la prestación.

De esta manera, los montos de octubre quedan distribuidos de la siguiente forma:

Categoría A: $78.304.

Categoría B: $52.821.

Categorías C, D, E, F y G: $16.487.

Categorías H, I, J y K: no acceden a la asignación general por hijo.

Esto implica que dos familias con la misma cantidad de hijos pueden cobrar cifras diferentes según la categoría del monotributista y la prestación que corresponda.

La cobertura por hijo con discapacidad

La asignación por hijo con discapacidad presenta un esquema diferente y mantiene la cobertura para todas las categorías contempladas, aunque con montos distintos.

Para los contribuyentes de la categoría A, el valor alcanza los $254.943. Los monotributistas de la categoría B, en tanto, pueden recibir $180.358 si cumplen con las condiciones exigidas para acceder al beneficio.

Desde la categoría C hasta la G, la prestación se ubica en $113.829. Ese mismo importe corresponde a quienes están registrados en las categorías H, I, J y K.

Por lo tanto, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

Categoría A: $254.943.

Categoría B: $180.358.

Categorías C a G: $113.829.

Categorías H a K: $113.829.

A diferencia de la asignación general por hijo, las categorías superiores no quedan excluidas automáticamente de la prestación por discapacidad. De todos modos, el acceso está sujeto al cumplimiento de los requisitos específicos establecidos para este beneficio.

Ayuda escolar, prenatal y régimen social

Dentro de las prestaciones también se encuentra la Ayuda Escolar Anual. El valor base informado es de $55.672, mientras que para el ciclo lectivo 2026 se estableció un refuerzo destinado a completar un total de $85.000 cuando corresponda.

Es importante diferenciar este concepto de los pagos mensuales. El refuerzo fue establecido con carácter extraordinario y por única vez y se abona junto con la Ayuda Escolar Anual correspondiente al ciclo lectivo 2026. La normativa oficial aclara que no se trata de un nuevo ingreso mensual de octubre.

Por otra parte, los monotributistas del régimen general pueden acceder a la Asignación Prenatal cuando reúnen las condiciones correspondientes durante el embarazo. Según la información utilizada como base, no les corresponden las asignaciones de pago único por nacimiento, matrimonio y adopción.

El esquema es diferente para quienes forman parte del Monotributo Social. En estos casos, los titulares pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para cada prestación.

Así, antes de determinar cuánto corresponde cobrar durante octubre, resulta fundamental verificar la categoría registrada ante ARCA y el tipo de asignación aplicable.