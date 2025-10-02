El FMI le reclamó al Banco Central que acumule reservas
La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que el Gobierno necesita un amplio consenso para poder implementar una "ambiciosa agenda de reformas".
La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, afirmó este jueves que el organismo respalda el plan del Gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, pero señaló "la necesidad de construir un apoyo político amplio para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas", que incluirá la labor del Congreso.
"Creemos que fortalecer la confianza y mantener el enorme progreso en la reducción de la inflación seguirá requiriendo el compromiso inquebrantable de la autoridad con el ancla fiscal, respaldado por una política monetaria consistente y un marco cambiario orientado a la reconstrucción de reservas", expresó Kozack en una conferencia de prensa en Washington DC.
En declaraciones reproducidas por el sitio Ámbito Financiero la funcionaria del FMI se refirió al programa actual que el equipo liderado por Luis Caputo urdió junto a los ejecutivos actuales y pasados de la entidad, algunos de los cuales aún siguen de cerca los eventos en el país.
"En cuanto al programa en curso, también seguimos enfatizando la necesidad de generar un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas de la autoridad y fortalecer la confianza", señaló Kozack, lo que decantaría en una búsqueda de gobernabilidad real por parte de Javier Milei y su Gobierno, que tienen en la mira a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
"Quiero enfatizar que seguimos trabajando estrechamente con las autoridades para apoyar a la Argentina en su camino hacia un crecimiento más sostenible e impulsado por el sector privado", insistió la vocera, que agradeció "el apoyo anunciado por los socios de Argentina: Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo".
"Estamos colaborando estrechamente con todos estos socios para apoyar conjuntamente al país", afirmó.
Javier Milei tiene pautado un nuevo viaje a los Estados Unidos, ahora con una cita en la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump el martes 14 de octubre. Se espera que haya un anuncio durante esa reunión, pero todavía no está confirmada la agenda del encuentro.
