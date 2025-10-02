El FMI le reclamó al Banco Central que acumule reservas

"Quiero enfatizar que seguimos trabajando estrechamente con las autoridades para apoyar a la Argentina en su camino hacia un crecimiento más sostenible e impulsado por el sector privado", insistió la vocera, que agradeció "el apoyo anunciado por los socios de Argentina: Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo".

milei trump

"Estamos colaborando estrechamente con todos estos socios para apoyar conjuntamente al país", afirmó.

Javier Milei tiene pautado un nuevo viaje a los Estados Unidos, ahora con una cita en la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump el martes 14 de octubre. Se espera que haya un anuncio durante esa reunión, pero todavía no está confirmada la agenda del encuentro.