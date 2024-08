Avon se declaró en quiebra en Estados Unidos: el comunicado de Natura

Según informó el diario británico The Guardian, la quiebra de la marca de productos cosméticos impactó en su empresa matriz, Natura&Co, con sede en Brasil, que adquirió Avon en 2020. La empresa brasileña reportó una pérdida neta en el segundo trimestre de 2024, en gran parte debido a amortizaciones relacionadas con la quiebra de Avon.

La quiebra fue declarada el lunes 12 de agosto ante la dificultad económica para enfrentar 386 demandas en su contra, en las que se alegan que su talco cosmético está contaminado con sustancias cancerígenas. La compañía niega estas acusaciones y afirma que solo utiliza talco cosmético libre de asbesto.

Ante esta situación, Avon contrajo una deuda de US$1300 millones, de los cuales US$78 millones están relacionados con este producto. En su intento de reestructuración, la empresa brasileña Natura propuso comprar las operaciones comerciales de Avon fuera de Estados Unidos, por US$125 millones.

Las operaciones de Avon

A pesar de los problemas financieros en Estados Unidos, las operaciones internacionales de Avon continuarán sin interrupciones, ya que solo la empresa matriz está incluida en el proceso de bancarrota. Natura &Co ha propuesto adquirir las operaciones de Avon fuera de Estados Unidos por 125 millones de dólares, y cancelar 530 millones de dólares de deuda asociada. Esta propuesta será sometida a una subasta supervisada por la corte.

John Dubel, presidente de Avon Products, comentó que “esta acción y la propuesta de venta de las operaciones internacionales de Avon maximizarán el valor de nuestros activos y permitirán abordar las obligaciones de manera ordenada”. A pesar de los desafíos financieros, las operaciones de Avon seguirán funcionando normalmente y no se prevén despidos, según el Washington Post. La compañía, con sede en Northampton, emplea a 5.000 personas y cuenta con millones de agentes de ventas en todo el mundo.

Natura &Co apoya el proceso de Chapter 11 de Avon Products, Inc. (API), su subsidiaria no-operativa en los Estados Unidos

San Pablo (Brasil). Natura &Co (B3 – NTCO3) anuncia su apoyo al proceso voluntario de Chapter 11 de su subsidiaria no operativa Avon Products, Inc. (API), iniciado hoy en los Estados Unidos para abordar sus deudas y pasivos preexistentes.

El proceso está restringido a API, holding no operacional de la marca Avon, y a otras subsidiarias no operacionales en los Estados Unidos. No se espera que este tenga impacto en las operaciones de Avon fuera de los Estados Unidos, las cuales no forman parte del proceso de Chapter 11, incluyendo las operaciones en los mercados latinoamericanos donde la marca Avon es distribuida por Natura, y donde la integración de las dos marcas está mostrando resultados consistentes.

Natura &Co es el mayor acreedor de API y continúa creyendo en el potencial de la marca Avon. Por esta razón, Natura &Co apoyará las actividades de Avon durante el proceso de reestructuración, comprometiéndose a proporcionar un financiamiento de US$43 millones en la modalidad DIP (debtor-in-possession) y a hacer una oferta de US$125 millones para adquirir las operaciones de Avon fuera de los Estados Unidos a través de un proceso de subasta supervisado por un tribunal. Para realizar esta oferta, Natura &Co tiene la intención de usar sus créditos existentes contra API como contraprestación.

Con la solicitud de Chapter 11 hecha por API, los estudios estratégicos anunciados por Natura &Co en febrero de 2024 para una posible separación de Avon y Natura han sido suspendidos hasta que el proceso de Chapter 11 sea concluido.

“Natura &Co cree en el potencial de la marca Avon y apoya totalmente la medida adoptada por API, anunciada hoy en los Estados Unidos. Consideramos que este proceso representa un paso significativo en nuestros esfuerzos continuos para simplificar nuestra estructura y está alineado con nuestro objetivo de impulsar un crecimiento sostenible para Avon. Nuestra capacidad para apoyar a Avon durante este proceso es una prueba de la fortaleza de nuestro negocio, que continuará operando con normalidad”, afirma Fabio Barbosa, CEO de Natura &Co.”