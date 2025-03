Ex director del FMI le dio la razón a Cristina Kirchner y advirtió que Javier Milei aumentará la deuda

"¿En serio nos estás diciendo que te van a dar millones de dolares y que no va a aumentar la deuda externa argentina? Daaaaale!". Así cuestionó la ex presidenta Cristina Kirchner a Javier Milei quien, sin sonrojarse, aseguró que el nuevo préstamo que está terminando de cerrar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no incrementará aún más la pesada deuda que contrajo Mauricio Macri en 2018 con ese organismo multilateral de crédito.