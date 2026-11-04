Renta financiera: Milei y Caputo dan marcha atrás y no les cobrarán Ganancias a quienes inviertan en Cedears
El gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con la posibilidad de gravar la renta financiera obtenida mediante operaciones con Cedears.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, enviaron al Congreso un proyecto para modificar la Ley 27.430 de Impuesto a las Ganancias que extendía el alcance de dicho gravamen a distintas rentas financieras, entre ella la obtenida mediante la operación con Certificados de Depósito Argentinos (Cedears). Los Cedears son acciones o fracciones de acciones de grandes multinacionales o de fondos cotizados que no cotizan directamente en la bolsa argentina, sino en mercados del exterior, principalmente de Estados Unidos, que se pueden comprar en pesos o dólares.
El proyecto de Ley de Competitividad Financiera entró en Diputados y consta de 240 artículos. Entre ellos el artículo 179 elimina la exención del impuesto a las Ganancias que alcanza a aquellos que eligieron Fondos Comunes de Inversión, mientras que el artículo 230 replica la medida en aquellos compradores de Cedears. Además de equiparar condiciones para quienes inviertan en activos en el exterior y aquellos que optan por instrumentos nacionales, la decisión podría provocar mayor recaudación en Ganancias, lo que tendría un impacto positivo en la recaudación de la Coparticipación Federal.
Luego del fuerte rechazo del mercado a la medida presentada el martes el asesor del Ministerio de Economía y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, aseguró en sus cuentas en las redes sociales que ese punto "quedó de un borrador viejo. Se va a retirar".
En la actualidad las ganancias obtenidas por la compraventa de Cedears que cumplen con los requisitos legales se encuentran exentos del impuesto a las Ganancias para las personas humanas residentes en Argentina.
Con la reforma propuesta por el gobierno libertario (reforma que ahora se frenaría), los Cedears adquiridos desde el 31 de octubre de 2026 pasarían a recibir el mismo tratamiento fiscal que los activos extranjeros que representan, por lo que las ganancias obtenidas por su venta podrían quedar gravadas, incluso cuando los certificados se negocien en el mercado argentino. La modificación propuesta no establece un impuesto sobre la mera tenencia de los Cedears, sino que apunta a gravar los resultados obtenidos por su venta.
En los fundamentos del proyecto, el gobierno de Milei sostiene que la legislación actual genera una diferencia impositiva entre quienes adquieren directamente activos financieros en el exterior y aquellos que invierten en esos mismos instrumentos mediante certificados negociados en Argentina. Para corregir esa situación, el Gobierno propuso aplicar un principio de transparencia fiscal, conocido como look-through, que consiste en considerar la naturaleza del activo subyacente para determinar el tratamiento tributario del certificado.
La iniciativa también propone modificaciones de artículos del Código Civil y Comercial para aceptar títulos sin papel y darle validez legal a la tokenización de activos. Un punto que acompañaría a la tendencia de modernización y habilita la posibilidad de determinar activos digitales como garantía. Asimismo se avanza en la posibilidad de que valores negociables sean emitidos, almacenados, transferidos y negociados mediante blockchain.
Otro de los puntos de la iniciativa libertaria promueve que las sumas para pagarés se establezcan en unidades de medida con valor varible en lugar de cifras fijas, bajo el argumento de que esta herramienta se utiliza para financiamiento de corto plazo por el desincentivo que genera el contexto inflacionario. También determina pagarés sobre bienes físicos, lo que habilita prometer entregas de productos agrarios, minerales o industriales.
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