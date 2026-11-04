Renta financiera: Milei y Caputo dan marcha atrás y no les cobrarán Ganancias a quienes inviertan en Cedears

En los fundamentos del proyecto, el gobierno de Milei sostiene que la legislación actual genera una diferencia impositiva entre quienes adquieren directamente activos financieros en el exterior y aquellos que invierten en esos mismos instrumentos mediante certificados negociados en Argentina. Para corregir esa situación, el Gobierno propuso aplicar un principio de transparencia fiscal, conocido como look-through, que consiste en considerar la naturaleza del activo subyacente para determinar el tratamiento tributario del certificado.

La iniciativa también propone modificaciones de artículos del Código Civil y Comercial para aceptar títulos sin papel y darle validez legal a la tokenización de activos. Un punto que acompañaría a la tendencia de modernización y habilita la posibilidad de determinar activos digitales como garantía. Asimismo se avanza en la posibilidad de que valores negociables sean emitidos, almacenados, transferidos y negociados mediante blockchain.

Otro de los puntos de la iniciativa libertaria promueve que las sumas para pagarés se establezcan en unidades de medida con valor varible en lugar de cifras fijas, bajo el argumento de que esta herramienta se utiliza para financiamiento de corto plazo por el desincentivo que genera el contexto inflacionario. También determina pagarés sobre bienes físicos, lo que habilita prometer entregas de productos agrarios, minerales o industriales.