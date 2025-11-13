FATE impide el ingreso a planta a delegados sindicales

neumaticos.jpg

Que advirtió además que la respuesta de la empresa, en lugar de continuar el diálogo, fue la provocación. Es que al día siguiente, este miércoles 12 de noviembre, FATE bloqueó el ingreso a la representación gremial de los trabajadores.

"Este accionar totalmente anti-sindical y claramente violatorio de toda legislación vigente, que enardece el enojo del colectivo obrero, no supera la gravedad del daño causado a los trabajadores al mantener sin respuesta salarial la negociación paritaria durante todo este año, por lo que cada acción colectiva tendrá como orientación la más férrea defensa del salario que determina la calidad de vida de cada compañero y su familia», advirtieron desde la organización que lidera Alejandro Crespo.

Y concluyeron: "de no retrotraer este inaceptable accionar, reencarrilando la negociación paritaria para alcanzar una inmediata resolución que lleve alivio económico a los trabajadores y sus familias, se anunciarán las acciones gremiales que serán el canal de expresión del gran disgusto del colectivo obrero".