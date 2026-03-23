Fin del relato: acorralado por las estadísticas, Luis Caputo denuncia supuestas operaciones de periodistas y empresarios
Frente a los recurrentes embates de la realidad al plan económico de Javier Milei y Luis Caputo, en el gobierno libertario ahora denuncian una supuesta conspiración entre periodistas y empresarios.
Con la inflación en alza, la profundización del desempleo, el derrumbe del consumo, el cierre de miles de empresas, el aumento de la desigualdad y la caída del respaldo al gobierno de Javier Milei, el desafío de sostener el triunfalista relato libertario se vuelva cada vez duro. Acorralado por las estadísticas, el ministro de Economía Luis Caputo, apuntó el domingo contra los periodistas y "algunos empresarios importantes" a los que denunció por una supuesta conspiración para desacreditar al Gobierno.
Cada vez más alejado de la realidad Caputo se subió a un tuit de Andrés Mego, fundador de la editorial Hojas del Sur, que publica los textos de Milei y de sus "soldados" de la batalla cultural y uno de los organizadores de los encuentros de la ultraderecha local conocidos como La Derecha Fest.
"Excelente tuit. La semana pasada me lo reconoció un periodista muy importante: 'Es una operación Toto, sí, pero ustedes se la ganaron porque tienen a todo el periodismo y a algunos empresarios importantes en contra, ya sea por plata o por maltrato personal. Tienen que ser más inteligentes'. Sincericidio brutal", contó Caputo quien a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) contrapone un supuesto "sincericidio" de "un periodista muy importante".
Y siguió: "Cómo lidiar contra los expertos en operaciones? Creemos que la solución no es 'transar', lo que se ha convertido en un culto en nuestro país. Creemos que la solución es seguir ordenando la economía, para que los datos expongan su narrativa".
Allí Caputo admitió que datos y relatos corren por caminos cada vez más divergentes y espera que a la larga confluyan. Nada hace anticipar sin embargo que tal cosa pueda suceder de sostener el camino de ajuste que el gobierno libertario implementa desde diciembre de 2023.
"Es un proceso más largo y mucho menos sencillo que el otro, pero es el que más le conviene a los argentinos", insistió para luego lanzarse de lleno al cada vez más endeble relato libertario una vez más: "El viernes salieron los últimos datos económicos y esto es lo que dicen: Consumo privado: récord histórico Exportaciones: récord histórico PBI: récord histórico Inversión: creciendo al 16,4% Estos datos, no solo no convalidan las 'percepciones mediáticas', sino que las contradicen. Para eso existen los datos. Para que la gente sepa la verdad..".
De esta maneta el ministro de Economía volvió a cargar, aunque sin nombrarlos contra los empresarios y los periodistas apenas dos semanas después de que Milei hiciera lo propio en Nueva York, donde criticó al dueño de Techint, Paolo Rocca y al de FATE, Javier Madanes Quintanilla, frente a un auditorio de inversores.
Todo ello mientras el Indec informó la suba del desempleo al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025 a la par del aumento de la precarización laboral y una nueva disparada del riesgo país por encima de los 600 puntos, junto con la caída de 2 mil millones de dólares en las reservas brutas pese a las persistentes compras del Banco Central.
Por otra parte, los últimos sondeos nacionales reflejan una caída en general del oficialismo, con algunos alertas particulares, vinculados con el empleo y la corrupción, en medio del escándalo del caso $Libra y las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
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