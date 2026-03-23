Fin del relato: acorralado por las estadísticas, Luis Caputo denuncia supuestas operaciones de periodistas y empresarios

"Es un proceso más largo y mucho menos sencillo que el otro, pero es el que más le conviene a los argentinos", insistió para luego lanzarse de lleno al cada vez más endeble relato libertario una vez más: "El viernes salieron los últimos datos económicos y esto es lo que dicen: Consumo privado: récord histórico Exportaciones: récord histórico PBI: récord histórico Inversión: creciendo al 16,4% Estos datos, no solo no convalidan las 'percepciones mediáticas', sino que las contradicen. Para eso existen los datos. Para que la gente sepa la verdad..".

Milei Caputo

De esta maneta el ministro de Economía volvió a cargar, aunque sin nombrarlos contra los empresarios y los periodistas apenas dos semanas después de que Milei hiciera lo propio en Nueva York, donde criticó al dueño de Techint, Paolo Rocca y al de FATE, Javier Madanes Quintanilla, frente a un auditorio de inversores.

Todo ello mientras el Indec informó la suba del desempleo al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025 a la par del aumento de la precarización laboral y una nueva disparada del riesgo país por encima de los 600 puntos, junto con la caída de 2 mil millones de dólares en las reservas brutas pese a las persistentes compras del Banco Central.

Por otra parte, los últimos sondeos nacionales reflejan una caída en general del oficialismo, con algunos alertas particulares, vinculados con el empleo y la corrupción, en medio del escándalo del caso $Libra y las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.