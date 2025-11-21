Cómo funcionarán los servicios en la Ciudad por los feriados del viernes y el lunes

Los peajes funcionarán adoptando el horario pico de fin de semana: de 11 a 15 horas en sentido Provincia y de 17 a 21 horas en sentido Centro.

Salud, emergencias y cementerio

SAME

Las guardias de todos los hospitales permanecerán activas durante las 24 horas. Sin embargo, las cirugías solo se limitarán a la actividad quirúrgica a las urgencias que ingresen por guardia y los consultorios médicos externos no atenderán al público.

Tanto los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAcs) como los Centros Médicos Ambulatorios de Referencia (CEMAR) permanecerán cerrados el viernes y el lunes.

En cuanto a los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, y el Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizarán inhumaciones de 7:30 a 14 horas, recibiéndose el último trámite a las 13 y comenzando la última inhumación a las 13:30.

Los servicios de Bomberos y Policía de la Ciudad, así como los teléfonos de emergencia 911 y 103, y los equipos de Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio, mantendrán sus guardias con funcionamiento normal durante las 24 horas.

Parques

ecoparque.jpeg

En cuanto a los parques, estarán abiertos ambos días el Jardín Botánico Carlos Thays y el Ecoparque.

La Reserva Ecológica Costanera Sur, la Reserva Ecológica Costanera Norte y la Reserva Ecológica Lago Lugano permanecerán cerradas el viernes y el lunes abrirán con normalidad.

Teatros y cultura

teatro colon sala principal.jpg

El Teatro Colón estará abierto ambos días. La Usina del Arte abrirá el viernes de 15 a 19 horas y el lunes a partir de las 17.

El Centro Cultural 25 de Mayo estará cerrado el viernes y abierto el lunes. Por el contrario, el Centro Cultural Recoleta funcionará el viernes y permanecerá cerrado el lunes.

Los teatros y centros culturales dependientes del Gobierno de la Ciudad, el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín estarán cerrados.

Los museos abrirán de 11 a 20 horas, la Torre Monumental de 10 a 18 y el Planetario de 11 a 20. Las bibliotecas públicas Güiraldes, Parque de la Estación, Casa de la Escritura y la Lectura y Reina Batata estarán abiertas de 10 a 20 horas.