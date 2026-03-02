Fuertes aumentos en el transporte: viajar al trabajo costará hasta $90.520 por mes
El gasto mensual en colectivo y subte representará el 7,5% del sueldo de un empleado formal promedio. Conocé el esquema de transporte con aumentos.
A partir de este lunes 2 de marzo, el costo de viajar para ir a trabajar sufrirá un nuevo impacto en el bolsillo de los usuarios de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La periodista Rosalía Costantino detalló cómo quedará el esquema de gastos mensuales utilizando la tarjeta SUBE registrada.
El nuevo esquema de gastos en transporte
Según el análisis económico publicado por la comunicadora, los trabajadores enfrentarán distintos escenarios de aumentos de acuerdo a su lugar de residencia y la combinación de medios de transporte que necesiten utilizar a diario para llegar a sus empleos:
Solo Subte (CABA): Quienes se movilicen únicamente utilizando la red de subterráneos porteña gastarán al mes $54.520.
Colectivo y Subte (CABA): Para un usuario que vive dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y combina el boleto mínimo de colectivo con el subte, el gasto mensual ascenderá a $82.000.
Colectivo y Subte (Conurbano - CABA): El panorama será aún más costoso para quienes viajen desde el Gran Buenos Aires hacia la Capital Federal. Desde el 16 de marzo, las tarifas de los colectivos que regula Nación sufrirán un nuevo aumento del 7,7%, llevando el boleto del tramo de 12 a 27 kilómetros a $900. Así, esta combinación alcanzará los $90.520 mensuales.
El fuerte impacto en los salarios formales
Este incremento sostenido en el cuadro tarifario representa un golpe directo al poder adquisitivo de la clase media. Costantino precisó que el gasto máximo proyectado de $90.520 equivale exactamente al 7,5% del salario registrado de la mitad de los trabajadores formales del sector privado.
Esta alarmante proporción se calcula tomando como referencia la mediana salarial, que actualmente se ubica en 1,2 millones de pesos netos (en mano).
