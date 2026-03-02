Fuertes aumentos en el transporte: viajar al trabajo costará hasta $90.520 por mes

Colectivo y Subte (CABA): Para un usuario que vive dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y combina el boleto mínimo de colectivo con el subte, el gasto mensual ascenderá a $82.000 .

Colectivo y Subte (Conurbano - CABA): El panorama será aún más costoso para quienes viajen desde el Gran Buenos Aires hacia la Capital Federal. Desde el 16 de marzo, las tarifas de los colectivos que regula Nación sufrirán un nuevo aumento del 7,7%, llevando el boleto del tramo de 12 a 27 kilómetros a $900. Así, esta combinación alcanzará los $90.520 mensuales.