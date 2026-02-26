Las claves del Acuerdo Mercosur-UE: por qué obtuvo amplio respaldo en el Congreso

Las proyecciones realizadas por el Gobierno indican que las exportaciones argentinas a la Unión Europea podrán crecer hasta 76% en los primeros cinco años de vigencia del Acuerdo y hasta un 122% en un plazo de diez años. Es decir que pasarían de U$S8.641 millones en 2025 a más de U$S19.000 millones en una década.

Las claves del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Aunque la Argentina acaba de ratificar el Acuerdo Mercosur-UE, como ya lo hizo Uruguay y lo harán próximamente Brasil y Paraguay, puede que no se ponga en vigencia en lo inmediato ya que está judicializado en la Unión Europea, lo que podría resolverse en meses o incluso en años.

No obstante, vale recordar algunas claves del texto aprobado por el Congreso:

Reducciones arancelarias

El acuerdo prevé un esquema de eliminación gradual de aranceles en distintas categorías de productos y con distintos plazos de desgravación, estimándose que más del 90% del intercambio comercial quedará liberado de aranceles mediante reducciones anuales.

La UE eliminará la mayor parte de sus aranceles en un plazo de hasta diez años, mientras que el Mercosur eliminará la mayor parte de los aranceles a las exportaciones europeas en un plazo de hasta 15 años. De esta manera, las empresas sudamericanas podrán reducir los costos de los insumos importados, aumentando su productividad y competitividad.

Derechos de exportación

Container importaciones exportaciones.jpg

Se eliminan derechos a la exportación en el comercio recíproco a partir del cuarto año de entrada en vigor del Acuerdo, con ciertas excepciones y períodos de transición. En cuanto a nuestro país, podrá mantenerlos para las importaciones desde Europa para ciertos productos con niveles máximos aplicables según el producto, eliminándolos progresivamente entre hasta cuatro y once años.

Reglas de origen

El acuerdo define las reglas para determinar el origen de las mercaderías, de modo que solo los productos con transformación sustantiva sean considerados originarios, al tiempo que permite que bienes elaborados con insumos importados bajo estos sistemas igual accedan a preferencias arancelarias.

En materia de certificación, el Mercosur contará con un período de transición de tres años, prorrogable por otros dos, durante el cual se mantendrá vigente el uso del Certificado de Origen. Concluida dicha etapa, se implementará un modelo de autocertificación basado en una declaración formulada por el exportador e incorporada en un documento comercial.

Asimismo, se incorpora una cláusula antifraude que permite suspender temporalmente el trato preferencial por hasta seis meses cuando existan indicios de fraude y el país exportador no colabore en su aclaración.

Simplificación del comercio

El Acuerdo dispone que las partes deberán establecer o mantener programas de asociación aduana-empresa para operadores que acrediten altos niveles de cumplimiento normativo, control de las operaciones, solvencia financiera, idoneidad profesional y estándares adecuados de seguridad.

Los operadores que obtengan el estatus de Operadores Económicos Autorizados (OEA) serán pasibles de beneficios tales como menores requerimientos documentales, reducción de controles físicos, liberación más ágil de las mercaderías, diferimiento de pagos, utilización de garantías globales o reducidas y posibilidad de despachar en sus propias instalaciones u otros lugares autorizados.

Servicios

El acuerdo también otorga previsibilidad y transparencia sobre las condiciones que regirán el intercambio entre los bloques de servicios de diversos sectores como: servicios de informática, contabilidad, auditoría, ingeniería, arquitectura, publicidad, investigación, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico y transporte marítimo.