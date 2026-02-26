Las claves del Acuerdo Mercosur-UE: por qué obtuvo amplio respaldo en el Congreso
El Senado ratificó este jueves el pacto entre los bloques continentales, incluso por parte de la oposición. Todo lo que hay que saber sobre este acuerdo.
Como se informó, el Senado aprobó este jueves el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), dando cumplimiento al compromiso internacional firmado por ambos bloques el 17 de enero último en Asunción del Paraguay.
Con 69 votos positivos y sólo 3 negativos, el pacto comercial no solo tuvo el apoyo del oficialismo sino también de la oposición, incluso de los senadores peronistas en la cámara alta, lo que representa un contundente respaldo político por parte del Congreso de la Nación.
No es para menos: al contrario de lo que ocurre con el acuerdo bilateral “de libre comercio” firmado por Javier Milei con Donald Trump, la asociación entre países sudamericanos y europeos implica condiciones similares y equivalentes para ambos bloques y un importante incremento en el volumen de exportaciones, particularmente para la Argentina.
Beneficios para la Argentina
Entre los beneficios que podría obtener la Argentina una vez que el Acuerdo entre en vigencia, se encuentran las mejoras arancelarias para productos exportables de nuestro país, como la carne vacuna, que hoy paga aranceles de entre 20% y 60% y accederá a nuevas cuotas con con aranceles reducidos o sin aranceles.
Los langostinos y calamares pasarán a tributar 0%; la merluza y la miel también ingresarán sin aranceles, al igual que una amplia variedad de frutas y cítricos, como limones, peras, arándanos, cerezas y kiwi. Europa también otorgarán mayores cuotas agrícolas para productos como carne aviar, el maíz, el arroz y el etanol.
Las proyecciones realizadas por el Gobierno indican que las exportaciones argentinas a la Unión Europea podrán crecer hasta 76% en los primeros cinco años de vigencia del Acuerdo y hasta un 122% en un plazo de diez años. Es decir que pasarían de U$S8.641 millones en 2025 a más de U$S19.000 millones en una década.
Las claves del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Aunque la Argentina acaba de ratificar el Acuerdo Mercosur-UE, como ya lo hizo Uruguay y lo harán próximamente Brasil y Paraguay, puede que no se ponga en vigencia en lo inmediato ya que está judicializado en la Unión Europea, lo que podría resolverse en meses o incluso en años.
No obstante, vale recordar algunas claves del texto aprobado por el Congreso:
Reducciones arancelarias
El acuerdo prevé un esquema de eliminación gradual de aranceles en distintas categorías de productos y con distintos plazos de desgravación, estimándose que más del 90% del intercambio comercial quedará liberado de aranceles mediante reducciones anuales.
La UE eliminará la mayor parte de sus aranceles en un plazo de hasta diez años, mientras que el Mercosur eliminará la mayor parte de los aranceles a las exportaciones europeas en un plazo de hasta 15 años. De esta manera, las empresas sudamericanas podrán reducir los costos de los insumos importados, aumentando su productividad y competitividad.
Derechos de exportación
Se eliminan derechos a la exportación en el comercio recíproco a partir del cuarto año de entrada en vigor del Acuerdo, con ciertas excepciones y períodos de transición. En cuanto a nuestro país, podrá mantenerlos para las importaciones desde Europa para ciertos productos con niveles máximos aplicables según el producto, eliminándolos progresivamente entre hasta cuatro y once años.
Reglas de origen
El acuerdo define las reglas para determinar el origen de las mercaderías, de modo que solo los productos con transformación sustantiva sean considerados originarios, al tiempo que permite que bienes elaborados con insumos importados bajo estos sistemas igual accedan a preferencias arancelarias.
En materia de certificación, el Mercosur contará con un período de transición de tres años, prorrogable por otros dos, durante el cual se mantendrá vigente el uso del Certificado de Origen. Concluida dicha etapa, se implementará un modelo de autocertificación basado en una declaración formulada por el exportador e incorporada en un documento comercial.
Asimismo, se incorpora una cláusula antifraude que permite suspender temporalmente el trato preferencial por hasta seis meses cuando existan indicios de fraude y el país exportador no colabore en su aclaración.
Simplificación del comercio
El Acuerdo dispone que las partes deberán establecer o mantener programas de asociación aduana-empresa para operadores que acrediten altos niveles de cumplimiento normativo, control de las operaciones, solvencia financiera, idoneidad profesional y estándares adecuados de seguridad.
Los operadores que obtengan el estatus de Operadores Económicos Autorizados (OEA) serán pasibles de beneficios tales como menores requerimientos documentales, reducción de controles físicos, liberación más ágil de las mercaderías, diferimiento de pagos, utilización de garantías globales o reducidas y posibilidad de despachar en sus propias instalaciones u otros lugares autorizados.
Servicios
El acuerdo también otorga previsibilidad y transparencia sobre las condiciones que regirán el intercambio entre los bloques de servicios de diversos sectores como: servicios de informática, contabilidad, auditoría, ingeniería, arquitectura, publicidad, investigación, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico y transporte marítimo.
