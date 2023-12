El cruce de Eduardo Feinmann con Gabriel Rubinstein por la crisis económica

gabriel rubinstein.jpg Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía

“En cuanto al tipo de cambio, el objetivo que nosotros nos planteábamos al inicio, en agosto de 2022, era bajar fuertemente la brecha cambiaria, y eso también lo comparto porque la macroeconomía va a estar ordenada cuando tengamos equilibrio fiscal y dólar único estable”, dijo sobre el dólar.

Respecto a considerar si el grado de devaluación fue o no exagerado, opinó que “hay que tener en cuenta que el dólar financiero se vio exacerbado también a partir de las propias ideas de Milei, que iba a dolarizar, eso creó zozobra en su momento, cuando ganó las PASO el dólar subió 20% en un día. Hubo cosas que ellos mismos hicieron subir la brecha con el dólar blue” y pero sostuvo que “era inevitable, desde mi punto de vista, algún grado de devaluación importante del dólar oficial".

Rubinstein afirmó que, en ese aspecto, si Massa hubiese sido presidente hubieran ido en el mismo sentido que Milei, no así en otros puntos, como la baja en las jubilaciones y pensiones del 0,4% del PBI. “La política que impulsaba Sergio Massa no implicaba un recorte en los gastos jubilatorios”, sostuvo el economista sobre las diferencias en el tipo de ajuste, el cual consideró que es más “agresivo” sobre todo en las tarifas de los servicios y el transporte.

El cruce entre Eduardo Feinmann y Gabriel Rubinstein

rubinstein cruce feinmann

En ese punto, Rubinstein se refirió al aumento de los precios y, en particular, a la suba en las naftas que se registraron en las últimas horas, con incrementos que superaron el 30% en las principales petroleras.

“Si bien había aumentado el precio internacional del combustible, la idea era tener cierta diferencia en el precio local”, indicó, pero consideró que “tiene que ser una política moderada, no el salto irrestricto, que cada uno ponga lo que quiera, que el combustible suba todo lo que tiene que subir de acuerdo al precio internacional. Ellos ahora lo plantean hacer en dos o tres etapas. Es discutible. Podés tener un valor local diferente, es una política que puede tener sentido si está bien configurada”.

Fue entonces cuando Eduardo Feinmann le señaló que “el salto acumulado del precio del combustible solamente del 2023 que corresponde al Ministerio de Massa y suyo fue del 235%”, a lo que Rubinstein respondió que “hubo un retraso del precio del combustible”.

Pero el periodista lo chicaneó: “Lo pisaron a propósito para que Sergio gane la elección”.

“Sube el precio internacional del combustible, la guerra de Medio Oriente, tenés acá una ‘llamarada inflacionaria’ que en parte tenemos que ver cómo fue provocada en agosto, ahí se produjo un atraso y tuvo varios ingredientes”, explicó Gabriel Rubinstein sobre el valor del combustible y puso mencionó el aumento que tuvieron las naftas luego de que Milei ganara las elecciones PASO.

“No digo que la culpa la tenga Milei. Es un momento donde se exacerbó, ya sea por la devaluación del 14 de agosto y la expectativa general, si se dolarizaba... En ese contexto, se pensó en no introducir cosas que ya estaban pensadas, como el aumento de tarifas o de combustible, que se postergaron para no tirar más leña al fuego”, reveló Rubinstein.

A lo que Feinmann le respondió con dureza: “Terminó siendo horrible. Sergio Massa y usted fueron los arquitectos de este desastre económico. Dos millones de pobres en un año y medio, el dólar llegó a $1000, 200% de inflación anual, ¿le parece poco?”.

“Me parece que no estás haciendo una buena lectura de la historia”, lanzó el ex viceministro de Economía y mencionó que “en agosto de 2022 la situación era muy fuerte, muy dramática, estábamos al borde de una hiperinflación en ese momento, era una situación muy mala que se empezó a revertir con una estrategia gradualista, no era la que más me gustaba, pero empezó a mejorar la parte fiscal, de acumulación de reservas y la inflación. Después pasaron cosas...”. Al respecto, Gabriel Rubinstein ejemplificó entonces con eventos que sucedieron en los últimos años como la sequía y la invasión de Rusia a Ucrania.

Feinmann puntualizó: "En el año y medio que estuvieron ustedes estuvieron en el ministerio de Economía se crearon 2 millones de nuevos pobres". Ante esto, Rubinstein respondió que "no tenía esa cifra exacta" y que "el gobierno privilegió el año pasado sostener la actividad económica a pesar de la sequía. El PBI cayó 1% cuando todos pronosticaban un 4%. Eso tuvo un costo que fue mas uso de reservas, mas endeudamiento de las empresas para que puedan importar y eso trae daño colateral. Si no se hubiese tomado decisión, con 4% de caída del PBI hubiese habido mucho más desempleo y muchos más pobres. La circunstancia es que Argentina tuvo la peor sequía de la historia".