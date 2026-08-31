Gita Gopinath respaldó a Javier Milei, pero le marcó una prioridad: acumular reservas
La ex número dos del FMI valoró la estabilización económica, aunque reclamó mayor flexibilidad cambiaria y cautela con el cepo.
Gita Gopinath, ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), evaluó positivamente parte del rumbo económico adoptado por el gobierno de Javier Milei, aunque advirtió que Argentina todavía tiene varios desafíos por delante. La economista destacó los avances alcanzados en materia de estabilización, pero sostuvo que la próxima etapa debería concentrarse también en el crecimiento, el empleo, la acumulación de reservas y la recuperación del acceso a los mercados internacionales.
La mujer, quien dejó su cargo en el organismo internacional en agosto de 2025 y actualmente desarrolla actividades académicas en la Universidad de Harvard, analizó el escenario argentino y remarcó que el proceso de estabilización llevado adelante durante la gestión de Milei tuvo resultados relevantes. “Es impresionante la estabilización que se logró desde el inicio de su presidencia”, afirmó la economista en diálogo con La Nación. Su evaluación contempló aspectos como el ajuste fiscal, la desaceleración de la inflación y las medidas de desregulación implementadas por la administración libertaria.
Sin embargo, para Gopinath el desafío ahora pasa por evitar que la política económica quede concentrada exclusivamente en la reducción de la inflación. Consideró necesario ampliar los objetivos y avanzar sobre otras variables fundamentales para consolidar la recuperación. “Ahora el foco tiene que estar en el crecimiento y el empleo, además de la inflación”, sostuvo.
Las reservas y el financiamiento, en el centro de la preocupación
La ex funcionaria del FMI identificó dos prioridades inmediatas para Argentina: volver a acceder a los mercados internacionales de capitales y acelerar la acumulación de reservas.
Su preocupación está vinculada especialmente con las necesidades financieras que tendrá el país en los próximos años. Según explicó, Argentina enfrenta compromisos por aproximadamente u$s25.000 millones que deberá refinanciar durante 2027, por lo que consideró importante trabajar desde ahora para reducir los riesgos asociados a esos vencimientos.
“El entorno global de tasas de interés se ve cada vez más riesgoso”, advirtió. En ese escenario, la posibilidad de recuperar el financiamiento voluntario aparece como una herramienta relevante para afrontar los compromisos futuros. La economista planteó que depender exclusivamente de organismos multilaterales no debería ser la estrategia central para fortalecer las reservas.
¿Qué dijo Gita Gopinath sobre el dólar?
El esquema cambiario fue otro de los puntos centrales de su análisis. Gopinath valoró que el tipo de cambio haya comenzado a tener mayor movimiento, aunque consideró que todavía existe margen para darle mayor flexibilidad. “Me alegra que ahora se esté moviendo más, pero creo que permitir una mayor flexibilidad es lo que se necesita”, sostuvo.
En particular, planteó que una mayor depreciación del peso podría ser utilizada como una oportunidad para que el Banco Central incremente sus reservas durante los próximos meses. La propuesta aparece en un contexto en el que el Gobierno busca equilibrar distintos objetivos: sostener la baja de la inflación, evitar una mayor presión cambiaria y, al mismo tiempo, mejorar la posición externa del país.
Para la economista, la acumulación de divisas debería tener un papel central en la estrategia económica argentina.
Cautela para levantar las restricciones cambiarias
Aunque reclamó un esquema cambiario más flexible, Gopinath se mostró mucho más prudente cuando se refirió a la eliminación de las restricciones que todavía afectan a las empresas. La economista consideró que el nivel actual de reservas, las necesidades financieras y la incertidumbre que puede generar el escenario electoral justifican una salida progresiva del cepo.
“Tendría cuidado de no arrancar la curita de golpe”, afirmó. Su recomendación consiste en continuar con una flexibilización gradual, evitando una eliminación abrupta de los controles cambiarios que pueda generar nuevas presiones sobre el peso.
En ese sentido, también recordó la sensibilidad que históricamente tuvo la economía argentina frente a episodios de incertidumbre. Al ser consultada por la posibilidad de nuevas tensiones antes de las elecciones, sostuvo que “no hace falta mucho para que la gente huya del peso argentino”.
El rol del FMI y los nuevos préstamos
Gopinath también coincidió con la postura expresada por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, respecto de evitar nuevos desembolsos extraordinarios destinados exclusivamente a reforzar las reservas argentinas. Su planteo es que el país debería comenzar a generar una mayor acumulación de divisas por sus propios medios y no depender de nuevos créditos oficiales.
“Que no planeen acumular reservas con más préstamos oficiales de multilaterales, sino haciéndolo ustedes mismos”, planteó. De esta manera, la economista puso el foco en una combinación de factores que considera fundamentales para la siguiente etapa del programa económico: reservas, acceso al financiamiento, flexibilidad cambiaria, crecimiento y empleo. Asimismo se refirió al escenario internacional y pidió sostener las reformas en un contexto que definió como “volátil e incierto”.
Para la ex número dos del FMI, la estabilidad alcanzada representa un avance importante, pero todavía no garantiza por sí sola una consolidación definitiva del programa. Finalmente, cuestionó algunas de las medidas impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos. Según su interpretación, el presidente norteamericano está aplicando “tantas políticas peronistas” que, desde su perspectiva, “no son buenas para el país”.
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