Gita Gopinath respaldó a Javier Milei, pero le marcó una prioridad: acumular reservas

“El entorno global de tasas de interés se ve cada vez más riesgoso”, advirtió. En ese escenario, la posibilidad de recuperar el financiamiento voluntario aparece como una herramienta relevante para afrontar los compromisos futuros. La economista planteó que depender exclusivamente de organismos multilaterales no debería ser la estrategia central para fortalecer las reservas.

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El esquema cambiario fue otro de los puntos centrales de su análisis. Gopinath valoró que el tipo de cambio haya comenzado a tener mayor movimiento, aunque consideró que todavía existe margen para darle mayor flexibilidad. “Me alegra que ahora se esté moviendo más, pero creo que permitir una mayor flexibilidad es lo que se necesita”, sostuvo.

En particular, planteó que una mayor depreciación del peso podría ser utilizada como una oportunidad para que el Banco Central incremente sus reservas durante los próximos meses. La propuesta aparece en un contexto en el que el Gobierno busca equilibrar distintos objetivos: sostener la baja de la inflación, evitar una mayor presión cambiaria y, al mismo tiempo, mejorar la posición externa del país.

Para la economista, la acumulación de divisas debería tener un papel central en la estrategia económica argentina.

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Cautela para levantar las restricciones cambiarias

Aunque reclamó un esquema cambiario más flexible, Gopinath se mostró mucho más prudente cuando se refirió a la eliminación de las restricciones que todavía afectan a las empresas. La economista consideró que el nivel actual de reservas, las necesidades financieras y la incertidumbre que puede generar el escenario electoral justifican una salida progresiva del cepo.

“Tendría cuidado de no arrancar la curita de golpe”, afirmó. Su recomendación consiste en continuar con una flexibilización gradual, evitando una eliminación abrupta de los controles cambiarios que pueda generar nuevas presiones sobre el peso.

En ese sentido, también recordó la sensibilidad que históricamente tuvo la economía argentina frente a episodios de incertidumbre. Al ser consultada por la posibilidad de nuevas tensiones antes de las elecciones, sostuvo que “no hace falta mucho para que la gente huya del peso argentino”.

El rol del FMI y los nuevos préstamos

Gopinath también coincidió con la postura expresada por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, respecto de evitar nuevos desembolsos extraordinarios destinados exclusivamente a reforzar las reservas argentinas. Su planteo es que el país debería comenzar a generar una mayor acumulación de divisas por sus propios medios y no depender de nuevos créditos oficiales.

“Que no planeen acumular reservas con más préstamos oficiales de multilaterales, sino haciéndolo ustedes mismos”, planteó. De esta manera, la economista puso el foco en una combinación de factores que considera fundamentales para la siguiente etapa del programa económico: reservas, acceso al financiamiento, flexibilidad cambiaria, crecimiento y empleo. Asimismo se refirió al escenario internacional y pidió sostener las reformas en un contexto que definió como “volátil e incierto”.

Para la ex número dos del FMI, la estabilidad alcanzada representa un avance importante, pero todavía no garantiza por sí sola una consolidación definitiva del programa. Finalmente, cuestionó algunas de las medidas impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos. Según su interpretación, el presidente norteamericano está aplicando “tantas políticas peronistas” que, desde su perspectiva, “no son buenas para el país”.