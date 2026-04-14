Cuánto cobrará con todo el aumento en paritarias un trabajador en blanco de una cadena de comida rápida
Los empleados en relación de dependencia de locales de comida rápida percibirán un aumento. Conocé los sueldos y la nueva escala salarial tras las paritarias.
En medio de la constante carrera contra la inflación, el Sindicato de Pasteleros alcanzó un nuevo entendimiento salarial para los trabajadores de comida rápida. El acuerdo firmado en paritarias establece un incremento de hasta 12,7% más sumas fijas para el periodo comprendido entre los meses de marzo y julio de 2026.
La nueva escala de sueldos tras las paritarias
Dependiendo de la categoría y las responsabilidades que cada empleado desarrolle dentro del establecimiento comercial, los montos a percibir variarán. Con la aplicación de este último ajuste gremial, los salarios básicos correspondientes a la jornada completa a partir del mes de julio quedarán conformados de la siguiente manera:
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Empleado principiante: $1.108.417
Peón de limpieza: $1.163.517
Empleado A: $1.175.318
Cajero: $1.294.387
Líder (según categoría): entre $1.394.271 y $1.619.864
Encargado: $1.661.538
Cocinero: $1.863.345
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