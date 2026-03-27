Cómo evitar el aumento de nafta: la guía de descuentos en los surtidores
Frente al constante aumento de nafta, las promociones bancarias y billeteras virtuales son vitales. Conocé cómo ahorrar hasta un 30% llenando el tanque.
Con el reciente aumento de nafta, cargar combustible se volvió un desafío para los conductores argentinos. Sin embargo, aprovechar estratégicamente las promociones de los distintos bancos, billeteras virtuales y aplicaciones oficiales de las estaciones de servicio permite amortiguar significativamente el impacto económico y lograr importantes reintegros mensuales.
Estrategias para esquivar el aumento de nafta en YPF y Shell
Las principales petroleras del país mantienen atractivos programas de fidelización mediante sus aplicaciones exclusivas:
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YPF (App YPF): Los socios Serviclub pueden acceder a un 6% de ahorro cargando de 0 a 6 de la mañana y un 3% extra si utilizan la modalidad de autodespacho. Además, destacan reintegros del 20% con Banco Nación (los viernes, tope $10.000) y hasta 30% con Banco Macro (los miércoles, para clientes Selecta).
Shell (Shell Box): La aplicación ofrece un 10% de descuento los miércoles en combustibles V-Power. A esto se le suman rebajas por niveles usando Personal Pay (hasta $3.500 de devolución), un 20% con Banco Nación los viernes y promociones del 10% al 20% con tarjetas de Banco Comafi y Banco Galicia.
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Axion, Puma y otras opciones de ahorro con billeteras
La competencia en los surtidores trae consigo más oportunidades para cuidar el bolsillo utilizando billeteras digitales como MODO o Mercado Pago:
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Axion Energy: A través de la app ON, hay un 10% de descuento los lunes y viernes en la línea Quantium. Entre los beneficios bancarios resaltan los descuentos con Mercado Pago, el 30% todos los días con Brubank (Plan Ultra) y reintegros con tarjetas regionales (Santa Fe, Entre Ríos y San Juan).
Puma Energy: Quienes paguen con la app Puma Pris los miércoles obtendrán un 10% de rebaja (hasta 50 litros diarios). Asimismo, cada carga suma puntos canjeables por vouchers de hasta $20.000.
Mercado Pago: Ofrece un 30% de descuento los lunes abonando con tarjeta de crédito física, o un 10% con QR en estaciones adheridas como Gulf (los jueves) y Dapsa (los miércoles).
Claves finales antes de ir al surtidor
Para que estas promociones realmente surtan efecto y no haya sorpresas al momento de abonar, es fundamental seguir estas recomendaciones:
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Controlar los topes de reintegro: Es crucial revisar el historial en la app bancaria para confirmar que el cupo mensual o semanal no se haya agotado.
Aprovechar la acumulación: Muchos descuentos propios de las petroleras (como la carga nocturna) son acumulables con las promociones de las tarjetas.
Consultar la adherencia: Las estaciones de bandera blanca o en rutas turísticas pueden no participar de todas las promociones. Siempre conviene preguntarle al playero antes de iniciar la carga.
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