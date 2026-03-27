Aumento de combustibles: ¿conviene comprar un auto a nafta, híbrido o eléctrico?
Con la nafta por las nubes, la decisión de qué vehículo comprar cambió radicalmente. Analizamos precios, consumo y qué opción conviene más para tu bolsillo.
Con la nafta Súper rozando los $2.000 y la Premium superando la barrera de los $2.160, la ecuación al momento de elegir un auto nuevo cambió por completo. Hoy ponemos los números sobre la mesa para comparar tres opciones del mismo segmento y descubrir cuál cuida mejor tu economía.
Los precios de arranque: el dato sorpresa
Si tomamos como referencia el segmento de las SUVs compactas (con un dólar calculado a $1.400), la barrera de entrada rompe un mito histórico: hoy en día, el vehículo 100% eléctrico es el más barato de los tres.
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BYD Yuan Pro (Eléctrico): $41.860.000 (US$ 29.900).
Toyota Yaris Cross (Naftero): $45.260.000.
Toyota Yaris Cross (Híbrido): $48.457.000.
¿Cuál rinde más en la calle?
Tomando un uso promedio mixto (ciudad y ruta) y el valor de la nafta Súper a $1.966, la diferencia en el costo de combustibles en el uso diario es abismal:
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El Naftero: Consume en promedio unos 7,5 litros cada 100 km. Su costo cada 100 km es de $14.745.
El Híbrido: Su gran ventaja es la ciudad, donde más utiliza el motor eléctrico, bajando el consumo a unos 4,5 litros cada 100 km. Su costo cada 100 km es de $8.847.
El Eléctrico: Consume aproximadamente 15 kWh cada 100 km. Con una tarifa eléctrica residencial promedio sin subsidios (aprox. $100 el kWh), el costo cada 100 km se desploma a apenas $1.500.
IMPORTANTE: ¿Conviene pasarse a GNC por el aumento de nafta? Cuánto cuesta un equipo y cuánto tarda en amortizarse
¿Cuánto se tarda en amortizar la diferencia?
A la hora de comprar, es fundamental entender en cuánto tiempo se recupera el dinero extra invertido en las nuevas tecnologías de los autos.
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Híbrido vs. Naftero: El Híbrido es $3.197.000 más caro al momento de la compra, pero te ahorrás $5.898 cada 100 km. Para recuperar la inversión inicial necesitás recorrer 54.200 kilómetros. Si usás el auto unos 15.000 km al año, en tres años y medio ya empataste; a partir de ahí, todo es ganancia.
Eléctrico vs. Naftero: La amortización es inmediata. Como el BYD eléctrico es $3.400.000 más barato que el Yaris naftero desde el kilómetro cero, estás ganando plata desde el momento en que lo sacás de la concesionaria (incluso contemplando el costo de instalación de un cargador domiciliario, que ronda el millón y medio de pesos).
Conclusiones: ¿qué vehículo conviene comprar?
La decisión de compra ya no pasa exclusivamente por el precio de lista, sino por el uso real que se le dará al vehículo en el día a día:
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Conviene el Eléctrico si: Tu uso es 90% urbano o de trayectos cortos, tenés cochera propia para instalar un cargador nocturno, y contás con otro vehículo (o alquilás) para viajes largos. Es la opción imbatible en precio de compra y mantenimiento mensual.
Conviene el Híbrido si: Buscás un solo auto que sirva para todo. Te brinda un ahorro gigantesco en el tránsito pesado de la ciudad, pero te da la libertad de salir a la ruta en vacaciones sin depender de la red de cargadores eléctricos, que en Argentina aún es limitada.
Conviene el Naftero si: Hacés muchísima ruta (donde el sistema híbrido no marca tanta diferencia de ahorro), no llegás al capital extra que exige el modelo híbrido, o aún desconfiás de la autonomía de un eléctrico puro.
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