Aumento de combustibles: ¿conviene comprar un auto a nafta, híbrido o eléctrico?

Híbrido vs. Naftero: El Híbrido es $3.197.000 más caro al momento de la compra, pero te ahorrás $5.898 cada 100 km. Para recuperar la inversión inicial necesitás recorrer 54.200 kilómetros . Si usás el auto unos 15.000 km al año, en tres años y medio ya empataste; a partir de ahí, todo es ganancia.

Eléctrico vs. Naftero: La amortización es inmediata. Como el BYD eléctrico es $3.400.000 más barato que el Yaris naftero desde el kilómetro cero, estás ganando plata desde el momento en que lo sacás de la concesionaria (incluso contemplando el costo de instalación de un cargador domiciliario, que ronda el millón y medio de pesos).