Jubilados de ANSES: los últimos beneficiarios en cobrar en octubre 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Calendario completo de pagos de la ANSES para octubre
El cronograma mensual abarca a los distintos grupos del sistema previsional, organizados por la terminación del Documento Nacional de Identidad:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
-
DNI 0: jueves 8 de octubre.
DNI 1: viernes 9 de octubre.
DNI 2: martes 13 de octubre.
DNI 3: miércoles 14 de octubre.
DNI 4: jueves 15 de octubre.
DNI 5: viernes 16 de octubre.
DNI 6: lunes 19 de octubre.
DNI 7: martes 20 de octubre.
DNI 8: miércoles 21 de octubre.
DNI 9: jueves 22 de octubre.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
-
DNI 0 y 1: viernes 23 de octubre.
DNI 2 y 3: lunes 26 de octubre.
DNI 4 y 5: martes 27 de octubre.
DNI 6 y 7: miércoles 28 de octubre.
DNI 8 y 9: jueves 29 de octubre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
-
DNI 0 y 1: jueves 8 de octubre.
DNI 2 y 3: viernes 9 de octubre.
DNI 4 y 5: martes 13 de octubre.
DNI 6 y 7: miércoles 14 de octubre.
DNI 8 y 9: jueves 15 de octubre.
Cómo consultar el recibo de sueldo y el desglose del bono en Mi ANSES
Los titulares pueden verificar el desglose de los conceptos liquidados ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital o la aplicación Mi ANSES.
En la opción "Consultar recibo de cobro", el sistema muestra la división entre el haber previsional base y el ítem "Refuerzo previsional", lo que permite confirmar si se percibió el bono de $70.000 completo o el haber proporcional correspondiente a la categoría de ingresos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario