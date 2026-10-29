El Gobierno firmó la Resolución 304 y jubilados cobrarán $2.988.765 para cumplir con la Constitución Nacional
A través de la Anses, el Gobierno oficializó los nuevos montos mínimos y máximos que regirán para los jubilados y pensionados del SIPA a partir de noviembre.
Para dar cumplimiento al mandato de la Constitución Nacional que establece la movilidad de los haberes, el Gobierno Nacional oficializó el nuevo esquema de pagos para el mes de noviembre. Mediante la Resolución 304/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), publicada en el Boletín Oficial, se confirmaron los nuevos valores.
A cuánto sube la jubilación mínima y máxima en noviembre
El ajuste de este mes se rige por la movilidad mensual establecida en el Decreto 274/2024, el cual vincula la actualización de los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con la inflación informada por el Indec. Para noviembre, el índice aplicado arrojó un aumento del 1,93%.
Con esta actualización, la Resolución 304/2026 fijó los siguientes topes:
- Jubilación mínima: pasará a ser de $444.158,46.
- Jubilación máxima: se elevará hasta los $2.988.765,82.
Aquellos beneficiarios que perciben el haber mínimo sumarán nuevamente el pago del bono extraordinario de $70.000 (el cual se encuentra congelado desde marzo de 2024), por lo que el ingreso bruto total alcanzará los $514.158,46. Anses también liquidará un bono proporcional para quienes cobran por encima de la mínima, hasta alcanzar ese tope de ingresos.
Descuentos de PAMI y actualización de bases imponibles
Cabe destacar que los haberes reciben automáticamente un descuento destinado al PAMI, independientemente de si el beneficiario está afiliado o no a la obra social. Este descuento es del 3% sobre la jubilación mínima, y para quienes la superan, se descuenta un 6% sobre el monto excedente. Aplicando esta retención, el haber de bolsillo (neto) quedará en $500.833,70 para la mínima y en $2.822.764,63 para la máxima.
Finalmente, la normativa del Gobierno también dispuso la actualización de otros parámetros previsionales clave:
- La Prestación Básica Universal (PBU) quedó establecida en $203.182,22.
- Las bases imponibles (límites de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones) se fijaron en un mínimo de $149.592,45 y un máximo de $4.861.685,38.
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