El Gobierno firmó la Resolución 304 y jubilados cobrarán $2.988.765 para cumplir con la Constitución Nacional

Descuentos de PAMI y actualización de bases imponibles

Cabe destacar que los haberes reciben automáticamente un descuento destinado al PAMI, independientemente de si el beneficiario está afiliado o no a la obra social. Este descuento es del 3% sobre la jubilación mínima, y para quienes la superan, se descuenta un 6% sobre el monto excedente. Aplicando esta retención, el haber de bolsillo (neto) quedará en $500.833,70 para la mínima y en $2.822.764,63 para la máxima.