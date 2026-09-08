La inflación en la Ciudad de Buenos Aires durante agosto 2026 fue de casi 2%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires durante agosto de 2026 registró una variación del 1,7% mensual. Con este dato oficial publicado por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), el índice de precios acumuló una suba del 21,5% en los primeros ocho meses del año, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,3%.