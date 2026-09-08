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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires durante agosto 2026 fue de casi 2%

Economía

El índice de precios en CABA se desaceleró respecto a julio 2026.

Salió el dato de la inflación de agosto 2026 en CABA

Salió el dato de la inflación de agosto 2026 en CABA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires durante agosto de 2026 registró una variación del 1,7% mensual. Con este dato oficial publicado por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), el índice de precios acumuló una suba del 21,5% en los primeros ocho meses del año, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,3%.

El rubro de Seguros y servicios financieros lideró con un 3,8%, seguido por Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,7%) y Vivienda, agua, electricidad y gas (2,6%) impulsado por alquileres y gastos comunes.

En tanto que el freno en los precios estuvo influenciado por la caída estacional en rubros como indumentaria, calzado y otros vinculados al turismo tras las vacaciones de invierno.

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