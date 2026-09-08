La inflación en la Ciudad de Buenos Aires durante agosto 2026 fue de casi 2%
El índice de precios en CABA se desaceleró respecto a julio 2026.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires durante agosto de 2026 registró una variación del 1,7% mensual. Con este dato oficial publicado por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), el índice de precios acumuló una suba del 21,5% en los primeros ocho meses del año, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,3%.
El rubro de Seguros y servicios financieros lideró con un 3,8%, seguido por Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,7%) y Vivienda, agua, electricidad y gas (2,6%) impulsado por alquileres y gastos comunes.
En tanto que el freno en los precios estuvo influenciado por la caída estacional en rubros como indumentaria, calzado y otros vinculados al turismo tras las vacaciones de invierno.
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