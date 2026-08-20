INDEC informa hoy el dato de actividad de junio 2026 y se prevé que ratifique el estancamiento del modelo

En tanto, la industria exhibió un desempeño dispar. La producción de hierro cayó 26,8%, la mayor baja entre todos los indicadores industriales. El acero crudo retrocedió 8,7%, mientras el acero laminado en caliente subió 1,5%, el acero no plano, 0,8% y el acero plano, 1,8 por ciento. La línea blanca acompañó la tendencia negativa: la producción de lavarropas y secarropas cayó 11%, mientras los calefones y termotanques crecieron apenas 0,8 por ciento. La producción de gas bajó 0,3% y la demanda eléctrica de grandes usuarios descendió 0,2 por ciento.

En la construcción, luego del repunte de mayo, el Índice Construya cayó 2% en junio, y en el consumo de cemento, que retrocedió 5,9 por ciento. Lo que es un mal dato para el Gobierno, que esperaba un repunte de este sector por la cantidad de trabajadores que moviliza.

El sector automotriz mostró diferencias entre la comercialización mayorista y la demanda final. Las ventas de vehículos a concesionarios subieron 10,1%, pero el patentamiento de autos bajó 0,7%, el de motos 1,6% y la producción de autos 7,6%. Analytica interpretó esta disociación como una recomposición de stocks o la aplicación de esquemas de financiamiento puntuales, más que una mejora sostenida en el mercado.

Un pronóstico menos optimista tienen en la consultora LCG donde proyectaron que la actividad económica se mantuvo prácticamente sin cambios respecto de mayo con alrededor de 0,0% mensual desestacionalizado. Sus tres modelos ubicaron el dato en un rango de -0,2% a +0,2 por ciento. La estimación combinó 47 series de alta frecuencia, entre ellas ventas minoristas, patentamientos, producción industrial, despachos de cemento y recaudación. Para junio, se publicaron 26 de estas variables, que cubren cerca del 80% de la economía.

Pese a las diferencias en el número, LCG también sostuvo que comercio e industria explicaron la mayor parte del arrastre negativo, mientras que actividades empresariales, construcción e intermediación financiera operaron en sentido contrario. El resto de los sectores mostró variaciones menores o aún no tiene indicadores publicados. Hasta mayo, la actividad acumuló una baja de 1,5% desde diciembre, con una dinámica “serrucho” marcada por subas en enero y marzo, y bajas en febrero, abril y mayo.