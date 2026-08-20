INDEC informa hoy el dato de actividad de junio 2026 y se prevé que ratifique el estancamiento del modelo
A la espera del dato del Indec los privados proyectaron un muy tímido repunte que no alcanza a compensar el derrumbe de la actividad en lo que va del año.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el dato de actividad económica de junio y se prevé, según indican los consultores privados, que aunque mostrará una muy tímida mejora no alcanzará para revertir la caída que arrastra en lo que va del año.
De acuerdo con la consultora Analytica la actividad avanzó 0,3% en junio respecto a mayo, 1,7% respecto a junio de 2025 y dejó una caída de 0,7% en el segundo trimestre. Así, la consultora destaca que la mejora resultó muy acotada, insuficiente para revertir la trayectoria de estancamiento del segundo cuarto del año. Es que el incremento de 0,3% no se reflejó de modo homogéneo y menos de la mitad de los indicadores relevados mostraron el mismo signo, con el impulso concentrado en el consumo y el agro.
El informe señala que la economía mantuvo un comportamiento “heterogéneo y débil”, bajo la lógica de “serrucho”. Y el agro, otra vez, se destacó como principal motor de la mejora mensual. El Índice de Actividad de la Cadena Agroindustrial (IACA-BCR) avanzó 3% en junio y alcanzó su nivel más alto, impulsado por el avance de la cosecha gruesa y la molienda conjunta de cereales y oleaginosas. La faena bovina sumó 2,2% y la producción de aceites creció 2,1%. En términos interanuales, el índice general se ubicó 10,9% por encima de junio de 2025, con el subíndice de cultivos como principal motor (+14,3% i.a.).
Sin embargo, la inversión en el sector agropecuario mostró retrocesos. El patentamiento de maquinaria agrícola cayó 12%, la segunda mayor baja entre los indicadores relevados, profundizando la tendencia que surgió en mayo y revirtió el buen desempeño de los meses previos.
El consumo y el crédito aportaron señales positivas. Analytica detalló que la recaudación de IVA-DGI creció 9%, mientras la confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) avanzó 6,4% mensual, la mayor mejora en varios meses. Estos datos sugieren una recomposición del gasto familiar, posiblemente vinculada al cobro del aguinaldo.
En tanto, la industria exhibió un desempeño dispar. La producción de hierro cayó 26,8%, la mayor baja entre todos los indicadores industriales. El acero crudo retrocedió 8,7%, mientras el acero laminado en caliente subió 1,5%, el acero no plano, 0,8% y el acero plano, 1,8 por ciento. La línea blanca acompañó la tendencia negativa: la producción de lavarropas y secarropas cayó 11%, mientras los calefones y termotanques crecieron apenas 0,8 por ciento. La producción de gas bajó 0,3% y la demanda eléctrica de grandes usuarios descendió 0,2 por ciento.
En la construcción, luego del repunte de mayo, el Índice Construya cayó 2% en junio, y en el consumo de cemento, que retrocedió 5,9 por ciento. Lo que es un mal dato para el Gobierno, que esperaba un repunte de este sector por la cantidad de trabajadores que moviliza.
El sector automotriz mostró diferencias entre la comercialización mayorista y la demanda final. Las ventas de vehículos a concesionarios subieron 10,1%, pero el patentamiento de autos bajó 0,7%, el de motos 1,6% y la producción de autos 7,6%. Analytica interpretó esta disociación como una recomposición de stocks o la aplicación de esquemas de financiamiento puntuales, más que una mejora sostenida en el mercado.
Un pronóstico menos optimista tienen en la consultora LCG donde proyectaron que la actividad económica se mantuvo prácticamente sin cambios respecto de mayo con alrededor de 0,0% mensual desestacionalizado. Sus tres modelos ubicaron el dato en un rango de -0,2% a +0,2 por ciento. La estimación combinó 47 series de alta frecuencia, entre ellas ventas minoristas, patentamientos, producción industrial, despachos de cemento y recaudación. Para junio, se publicaron 26 de estas variables, que cubren cerca del 80% de la economía.
Pese a las diferencias en el número, LCG también sostuvo que comercio e industria explicaron la mayor parte del arrastre negativo, mientras que actividades empresariales, construcción e intermediación financiera operaron en sentido contrario. El resto de los sectores mostró variaciones menores o aún no tiene indicadores publicados. Hasta mayo, la actividad acumuló una baja de 1,5% desde diciembre, con una dinámica “serrucho” marcada por subas en enero y marzo, y bajas en febrero, abril y mayo.
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