Los jubilados porteños perdieron hasta 16 puntos de poder adquisitivo frente a la inflación

El informe señala que el 76% de las personas mayores cuenta con cobertura previsional, pero una proporción significativa continúa trabajando: 20,2% sin haberse jubilado y 5,7% aun estando jubilados. Además, advierte que cerca del 40% accedió al sistema mediante moratoria, lo que implica haberes mínimos.

Concluye que la inflación golpea con mayor fuerza a quienes tienen ingresos más bajos y carecen de cobertura privada de salud, especialmente a mujeres mayores de 75 años sin prepaga y parejas propietarias sin cobertura privada, que dependen casi exclusivamente de la jubilación mínima.

Por otro lado, precisa que el 17% de la población porteña tiene más de 65 años, porcentaje que crece de manera sostenida desde hace varias décadas y con un envejecimiento que se profundiza en los tramos de 80 años o más y presenta una marcada feminización: hay 160 mujeres mayores de 65 por cada 100 varones.