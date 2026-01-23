Salarios vs. inflación: el poder adquisitivo volvió a caer en noviembre y acumula un trimestre en rojo

Sin embargo, el dato más alarmante surge de la comparación a largo plazo: frente a diciembre de 2017 —punto de partida del ciclo inflacionario actual—, los haberes en Argentina han perdido más del 20% de su capacidad de compra.

Aunque en la comparación interanual los sueldos subieron un 40,3% frente a una inflación del 31,4%, esa "victoria" estadística no alcanza para compensar el arrastre de las devaluaciones y la escalada de precios de los últimos meses de 2025.