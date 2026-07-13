CEPAL advirtió que la disparada del petróleo podría sumar otros 2,5 puntos a la inflación

En el caso argentino, donde los productos energéticos representan alrededor del 6% de la canasta de consumo, las estimaciones fueron las siguientes:

Escenario 1: con una suba del 25% en los precios internacionales de la energía, la inflación aumentaría 0,9 puntos porcentuales.

Escenario 2: si el incremento alcanzara el 38%, el impacto subiría a 1,4 puntos porcentuales.

Escenario 3: bajo una escalada del 67% en el precio del petróleo, la inflación podría sumar hasta 2,5 puntos porcentuales.

Con estos valores, Argentina se ubica en un nivel intermedio dentro de América Latina, junto con Chile y Paraguay, países que presentan una participación similar de los combustibles dentro de la estructura de consumo.

La CEPAL advirtió que el impacto final podría diferir de las proyecciones, ya que dependerá del porcentaje del aumento internacional que efectivamente se traslade a los precios internos y de las medidas que adopten los gobiernos para amortiguar ese efecto.

En ese sentido, señaló que aquellos países que implementen mecanismos de compensación fiscal o limiten el traslado a los surtidores podrían registrar un impacto inferior al estimado en el informe.

En Argentina,la CEPAL destacó que el Gobierno aplicó distintas herramientas para contener el aumento de los combustibles, entre ellas un esquema de administración de precios por parte de YPF y subas parciales en el impuesto a los combustibles líquidos.

La CEPAL recordó que la inflación argentina mostró una desaceleración desde abril, luego del repunte registrado entre febrero y marzo, aunque advirtió que la evolución del precio internacional del petróleo continuará siendo uno de los principales factores de riesgo para los próximos meses.

"En los siguientes meses, el impacto del aumento del precio del petróleo en la inflación dependerá de la evolución de los precios internacionales, del grado en que sus variaciones se trasladen a los precios internos de los combustibles y de los efectos de segunda ronda en aquellos productos de los cuales los combustibles son un insumo relevante", señaló el informe.

Además, el organismo advirtió que el encarecimiento del petróleo también podría trasladarse a la inflación a través del aumento de los costos de importación y de los fletes internacionales, incrementando la presión sobre otros bienes y servicios de la economía.

Informe completo de la Cepal: