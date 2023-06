Inflación: las reacciones de la oposición al índice de mayo

Tal fue el caso de Patricia Bullrich, precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, quien escribió lo siguiente desde su cuenta de Twitter: "7,8 %. El índice mensual del fracaso y la decadencia sin ninguna política para revertirlo. Es el cambio o es esto".

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño -y también precandidato presidencial de Juntos por el Cambio- Horacio Rodríguez Larreta, fue lapidario al decir: "INFLACIÓN DEL MES DE MAYO: 7,8% Las cuentas no dan, la plata no alcanza para nada y no se llega a fin de mes. No podemos seguir así. A partir del 10 de diciembre vamos a empezar a bajar la inflación para que podamos volver a vivir tranquilos".

En tanto, otro de los candidatos a las elecciones presidenciales que mostró su descontento y aprovechó para tirarle tierra al actual Gobierno fue Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza: "REPITAN CONMIGO: La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que deriva de un exceso de oferta de dinero, el cual puede surgir de un aumento de la oferta, de una caída de la demanda o de las dos cosas a la vez. Negarlo no es gratis. STOP BCRA!", plasmó también en Twitter.

También, Martín Lousteau -precandidato a jefe de Gobierno porteño- aprovechó la oportunidad para expresarse y sostuvo que "como ningún otro indicador, la inflación muestra el fracaso del Gobierno actual, y eso no sólo se ve en el 114,2% interanual, en el 7,8% de mayo y en los números altísimos mes a mes".

Y agregó: "Lo vemos todos los días cuando salimos a la calle y hablamos con los vecinos, con los estudiantes, con los comerciantes, con todos: la inflación nos complica la vida y no nos permite pensar a largo plazo. En Juntos por el Cambio tenemos un plan serio e integral para enfrentar esta problemática. Ya queda menos para empezar a ordenar el país que nos deja el kirchnerismo".

