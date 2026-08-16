Javier Milei reaparece este lunes con un acto homenaje al General San Martín: la agenda semanal

Lunes 17/08: A las 15:00 , el presidente Javier Milei encabezará el acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín , que se llevará a cabo al pie del monumento emplazado en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

Martes 18/08: La jornada comenzará a las 11:00 con la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. Más tarde, al mediodía (13:00), tendrá lugar una nueva reunión de la Mesa Política.

Uno de los puntos más destacados de la tarde ocurrirá a las 17:00, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabece la primera reunión interdisciplinaria para coordinar los detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina, un cónclave que reunirá a ministros del Gabinete, autoridades eclesiásticas y funcionarios del Gobierno de la Ciudad. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al secretario de Energía, mantendrá un encuentro con los gobernadores del Norte Grande para avanzar en el proyecto de zonas cálidas.