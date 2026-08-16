Javier Milei reaparece este lunes con un acto homenaje al General San Martín: la agenda semanal
El Presidente encabezará este lunes el homenaje en Retiro y disertará el jueves en el Hotel Alvear, mientras que el viernes viaja a Rosario.
Con una agenda cargada de fuertes cruces institucionales, encuentros con mandatarios provinciales y cumbres económicas de peso internacional, el Gobierno nacional de Javier Milei pondrá en marcha una semana marcada por la actividad política y la gestión en distintos frentes.
El plato fuerte de los primeros días estará centrado en el plano conmemorativo y organizativo, mientras que la segunda mitad de la semana concentrará las definiciones económicas y la proyección de la administración libertaria ante los principales referentes del mercado y la política exterior.
La semana para Milei inicia este lunes con el acto que encabeza en Retiro, por el nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.
La agenda semanal del Gobierno de Javier Milei
Lunes y martes: homenaje patrio, mesa política y el operativo rumbo a la visita papal
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Lunes 17/08: A las 15:00, el presidente Javier Milei encabezará el acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, que se llevará a cabo al pie del monumento emplazado en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.
Martes 18/08: La jornada comenzará a las 11:00 con la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. Más tarde, al mediodía (13:00), tendrá lugar una nueva reunión de la Mesa Política.
Uno de los puntos más destacados de la tarde ocurrirá a las 17:00, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabece la primera reunión interdisciplinaria para coordinar los detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina, un cónclave que reunirá a ministros del Gabinete, autoridades eclesiásticas y funcionarios del Gobierno de la Ciudad. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al secretario de Energía, mantendrá un encuentro con los gobernadores del Norte Grande para avanzar en el proyecto de zonas cálidas.
Miércoles y jueves: gobernadores en Casa Rosada, el Council de las Américas y la cumbre antidrogas
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Miércoles 19/08: La agenda parlamentaria y federal continuará en la Casa Rosada, donde Diego Santilli recibirá al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, para evaluar temas de la agenda patagónica y productiva.
Jueves 20/08: Será una de las jornadas más intensas de la semana. Por la mañana, Santilli participará de la apertura formal del tradicional Council de las Américas. A las 12:30, el presidente Javier Milei tomará la palabra en el Hotel Alvear para brindar la conferencia magistral titulada “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”.
A su vez, entre el martes 18 y el jueves 20, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la XL Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), un cónclave coorganizado por la Argentina y la DEA.
Viernes: cierre federal en Rosario
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Viernes 21/08: La actividad oficial de la semana culminará por la tarde en la provincia de Santa Fe, con la presencia del presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde participará de la ceremonia por un nuevo aniversario de la institución y ofrecerá un discurso ante el sector empresario y agroindustrial.
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