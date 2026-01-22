Javier Milei defendió las bandas cambiarias y admitió que la volatilidad del dólar impacta en la inflación

En ese sentido, sostuvo que “dado que hemos fijado la cantidad de dinero y solamente emitimos contra nueva demanda, en algún momento la inflación local va a terminar convergiendo a la internacional". Y agregó: "En ese momento habremos limpiado el money overhang y estaremos en condiciones de flotar libremente sin ningún tipo de problema, porque en el medio los agentes habrán aprendido".

En esa línea, el Presidente advirtió que una vez eliminado el sobrante monetario, si hubiera volatilidad cambiaria, el traslado a precios ya no sería automático. “Y si hay volatilidad en el tipo de cambio y lo quieren trasladar a los precios, no van a tener demanda y van a tener que acomodarse”, sentenció.