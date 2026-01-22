Javier Milei defendió las bandas cambiarias y admitió que la volatilidad del dólar impacta en la inflación
El presidente Javier Milei aseguró que se avanzará en la libre flotación del dólar recién cuando termine de eliminar el sobrante monetario.
El presidente Javier Milei volvió a defender este jueves las bandas cambiarias que imponen un límite a la libre flotación del tipo de cambio y reconoció, contra todo lo que siempre aseguró, que la volatilidad del dólar impacta de lleno en el nivel de los precios y dispara la inflación.
En diálogo con Bloomberg News poco antes de emprender su viaje de regreso a la Argentina desde Suiza donde participó de una nueva edición del Foro Económico Mundial de Davos, Milei aseguró que la Argentina todavía experimenta "los efectos del rezago del desastre de la política monetaria del gobierno anterior" y admitió que "la volatilidad en el tipo de cambio se puede terminar traduciendo en volatilidad en el nivel de precios".
Por ello defendió la implementación de las bandas cambiarias que limitan la libre flotación del dólar que le reclaman los sectores más liberales. "Dentro de la banda es libre", se justificó y siguió: "las bandas tienen como función mostrar que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa y así se van sacando el miedo a flotar, aprenden a flotar. Ese es el el rol de la bandas, acotar la volatilidad, las bandas dicen que no puede pasar cualquier cosa".
Consultado acerca de cuando prevé liberar por completo el dólar, el mandatario libertario aseguró que "ese momento llegará cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario" que atribuyó a rezagos de la política monetaria anterior, los controles de capitales y los controles de precios.
En ese sentido, sostuvo que “dado que hemos fijado la cantidad de dinero y solamente emitimos contra nueva demanda, en algún momento la inflación local va a terminar convergiendo a la internacional". Y agregó: "En ese momento habremos limpiado el money overhang y estaremos en condiciones de flotar libremente sin ningún tipo de problema, porque en el medio los agentes habrán aprendido".
En esa línea, el Presidente advirtió que una vez eliminado el sobrante monetario, si hubiera volatilidad cambiaria, el traslado a precios ya no sería automático. “Y si hay volatilidad en el tipo de cambio y lo quieren trasladar a los precios, no van a tener demanda y van a tener que acomodarse”, sentenció.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario