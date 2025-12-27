Javier Milei consideró un "hito histórico" la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal

milei fundacion faro

En ese marco, el Presidente explicó que, si bien el ordenamiento jurídico argentino consagra la presunción de inocencia como una garantía básica, ese criterio no se aplicaba en el ámbito tributario. “Porque si bien todo el sistema jurídico argentino sostiene que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, en materia tributaria éramos todos culpables hasta que demostráramos lo contrario”, señaló.