Javier Milei consideró un "hito histórico" la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal
El presidente destacó la sanción de la "ley de leyes" con déficit cero y afirmó que la norma impositiva “restaura el principio de inocencia”.
El presidente Javier Milei calificó como “un hito histórico” la sesión del Senado en la que se aprobó el Presupuesto 2026 junto con la denominada ley de Inocencia Fiscal. Según sostuvo, el país vivió “probablemente, la jornada legislativa más importante de la historia argentina”.
En una entrevista con Radio Mitre, el mandatario explicó que el resultado de la votación se apoya en dos ejes centrales. “Por un lado, el propio hecho de haber sancionado un presupuesto con déficit cero. Es decir, se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien”, afirmó, al destacar el rumbo fiscal que impulsa su gestión.
Milei también dedicó parte de su análisis a la ley de Inocencia Fiscal, aprobada en la misma sesión. A su entender, se trata de una norma de enorme trascendencia institucional: “Debe ser una de las leyes más importantes de los últimos 100 años y es la que restaura el principio de inocencia en temas impositivos”, subrayó.
En ese marco, el Presidente explicó que, si bien el ordenamiento jurídico argentino consagra la presunción de inocencia como una garantía básica, ese criterio no se aplicaba en el ámbito tributario. “Porque si bien todo el sistema jurídico argentino sostiene que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, en materia tributaria éramos todos culpables hasta que demostráramos lo contrario”, señaló.
Con dureza, Milei cuestionó el esquema previo y denunció que la política había avanzado sobre principios constitucionales elementales. “La política había llegado a un nivel de perversión donde había vulnerado una cuestión constitucional básica en el derecho, que era la presunción de inocencia”, expresó, y remarcó que la sanción de la ley representa un hecho “verdaderamente histórico” porque devuelve ese derecho a los ciudadanos.
Finalmente, el jefe de Estado interpretó la aprobación parlamentaria como un punto de inflexión para el país y aseguró que marca el inicio de una nueva etapa. Según su visión, la Argentina comienza un proceso de reconstrucción institucional y económica luego de un prolongado período de decadencia.
