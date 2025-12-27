Una por una: cuáles son las empresas estatales que Javier Milei quiere privatizar en 2026
Gracias al DNU 70/2023, el Gobierno transformó en sociedades anónimas a todas las empresas estatales para facilitar su privatización. Los detalles.
Como se sabe, a través del artículo 48 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, también conocido como “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, Javier Milei dispuso que todas las empresas con participación estatal fueran transformadas en sociedades anónimas.
De esta manera, se facilitó la posibilidad de privatizarlas al quedar sujetas a las prescripciones de la Ley General de Sociedades N°19.550, en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna.
El viernes último, terminó con ese proceso, al inscribir en el Registro Público la última de estas transformaciones: Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (SE) quedó convertida en Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).
Así lo confirmó el Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, quien indicó que “con esta inscripción, se completa el proceso de reorganización de todas las sociedades del Estado Nacional, ordenado por el señor presidente Javier Milei”.
Las privatizaciones que se vienen en 2026
Ahora, el Gobierno libertario se propone en 2026 avanzar en la privatización más de una quincena de empresas estatales, con el fin de dar una mayor participación al sector privado en el área de servicios, gracias al ya citado megadecreto de diciembre de 2023.
Y, sobre todo, para cosechar fondos frescos que robustezcan las alicaídas reservas, especialmente cuando hay a la vista vencimientos de deuda importantes: U$S4.000 millones en enero y otros U$S4.500 millones en julio del año próximo.
Las empresas públicas a privatizar en 2026
Entre las empresas estatales (ahora sociedades anónimas) a la venta hay de todos los rubros, y las principales son:
- Administración de Infraestructura Ferroviaria
- Administración General de Puertos
- Contenidos Públicos
- Edu.Ar
- Empresa Argentina de Navegación Aérea
- Fabricaciones Militares
- Operadora Ferroviaria
- Radio y Televisión Argentina
- Casa de Moneda
- Télam
- Transener
- Represas hidroeléctricas
- AySA
- Corredores Viales
- Enarsa
- Intercargo
- Vía Navegable Troncal (Hidrovía)
