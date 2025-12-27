Una por una: cuáles son las empresas estatales que Javier Milei quiere privatizar en 2026

Y, sobre todo, para cosechar fondos frescos que robustezcan las alicaídas reservas, especialmente cuando hay a la vista vencimientos de deuda importantes: U$S4.000 millones en enero y otros U$S4.500 millones en julio del año próximo.

Las empresas públicas a privatizar en 2026

Entre las empresas estatales (ahora sociedades anónimas) a la venta hay de todos los rubros, y las principales son:

Casa de la Moneda

Administración de Infraestructura Ferroviaria

Administración General de Puertos

Contenidos Públicos

Edu.Ar

Empresa Argentina de Navegación Aérea

Fabricaciones Militares

Operadora Ferroviaria

Radio y Televisión Argentina

Télam

Transener

Represas hidroeléctricas

AySA

Corredores Viales

Enarsa

Intercargo

Vía Navegable Troncal (Hidrovía)