Javier Milei no tiene fecha para levantar el cepo cambiario

Aunque fue una de sus principales promesas de campaña, el ahora presidente Javier Milei sigue demorando el levantamiento del cepo cambiario que fue instituido durante la gestión de Mauricio Macri. "No somos comunistas, somos libertarios. Hay una cuestión filosófica detrás de esto, y es que no puedo fijar fechas porque no pienso como un planificador central. Pensamos en términos de un régimen de libertad", se justificó el mandatario para no anticipar una fecha de salida de las regulaciones que dice denostar pero mantiene desde hace este jueves exactamente 10 meses.