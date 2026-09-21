Sandra Pettovello avaló la pensión con bono de Anses para trabajadores con un tercio de los aportes necesarios

Para completar el trámite, los interesados deben solicitar un turno previo gratuito a través de la línea telefónica 130 o desde el sitio oficial del organismo previsional, y presentarse en la delegación correspondiente con su DNI, el formulario PS.6.284 de declaración jurada y las certificaciones de servicios o liquidaciones de deuda de SICAM según la categoría laboral.