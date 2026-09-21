Sandra Pettovello avaló la pensión con bono de Anses para trabajadores con un tercio de los aportes necesarios
El Ministerio de Capital Humano ratificó la prestación de Anses para quienes tienen 70 años y solo 10 de aportes. Cuáles son los requisitos para acceder.
El Gobierno nacional ratificó la vigencia de una alternativa previsional clave a través de la Anses para aquellos adultos mayores que no logran alcanzar los treinta años de servicios requeridos por ley. Se trata de la Prestación por Edad Avanzada, pensada para quienes cuentan con solo una fracción de los aportes jubilatorios y cumplen setenta años.
Cuáles son los requisitos y la condición especial para cobrar en Anses
El beneficio previsional administrado por el organismo está dirigido tanto a trabajadores en relación de dependencia como a trabajadores autónomos y monotributistas. Para acceder a esta cobertura, los solicitantes deben cumplir con un conjunto de exigencias específicas:
- Edad mínima requerida: haber cumplido 70 años de edad, aplicable tanto para hombres como para mujeres.
- Un tercio de los aportes: acreditar únicamente 10 años de servicios con aportes computables, frente a los 30 habituales del régimen ordinario.
- La condición especial excluyente: de los 10 años aportados, por lo menos 5 años deben haber sido trabajados durante los últimos 8 años anteriores al cese de la actividad laboral.
- Antigüedad para autónomos: en el caso de trabajadores independientes, deben demostrar una afiliación formal no menor a 5 años.
- Restricciones de actividad: el solicitante no debe registrar tareas en calidad de servicio doméstico o casas particulares.
- Incompatibilidad con otros haberes: la percepción de esta asignación es incompatible con cualquier jubilación, pensión o retiro civil o militar (nacional, provincial o municipal), salvo que el titular presente la renuncia expresa a dichos beneficios previos.
IMPORTANTE: A qué hora llega el tormentón estridente de tres días que hará volver al frío del invierno en el AMBA
Para completar el trámite, los interesados deben solicitar un turno previo gratuito a través de la línea telefónica 130 o desde el sitio oficial del organismo previsional, y presentarse en la delegación correspondiente con su DNI, el formulario PS.6.284 de declaración jurada y las certificaciones de servicios o liquidaciones de deuda de SICAM según la categoría laboral.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario