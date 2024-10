Jubilados ANSES: cuánto debería aumentar el bono de noviembre para cubrir la canasta básica

El Gobierno, en principio, confirmó que el bono continuará aunque no aclaró si habrá un aumento del monto o no. El vocero presidencial, Manuel Adorni adelantó que no se actualizará el monto del bono de hasta $70.000 para los jubilados de haberes mínimos tras el veto presidencial a la reforma jubilatoria aprobada por el Congreso.

De acuerdo a Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires y Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG), en diálogo con Ámbito, el bono debería estar en $128.000 y las cinco millones de personas con la mínima y el millón de las submínimas (pensiones no contributivas y PUAM) entre un 10 y un 15% arriba. "La ultima canasta de jubilado incluidos Gastos de vivienda publicada los últimos días de setiembre fue $ 912.000. Estos seis millones de beneficios cubren menos del tercio", explicó.

Si el refuerzo aumentara a $80.000, el aumento acumulado llegaría al 62,82%, con lo que la pérdida respecto del resto de las jubilaciones se reduciría de 30,16 a 25,26 puntos porcentuales.

De cuánto fue la canasta básica en septiembre

De acuerdo a la defensoría de la Tercera Edad de CABA, los jubilados ya asciende a $ 912.584 “en un contexto en el que cuatro millones y medio de jubilados cobran una mínima de $ 234.540,23 más un bono de $ 70.000. Los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) cobran $ 187.632 más el bono. El monto de Pensiones No Contributivas, para personas con discapacidad, es de $ 164.178, más el bono de $ 70.000”.

La Canasta del jubilado incluye gastos de vivienda que contempla un conjunto de variables tales como mantenimiento de un inmueble propio, alquiler, y la vida de adultos mayores en pensiones. El rubro medicación contempla una variedad de medicamentos de diferentes patologías, considerando el descuento que se realiza en farmacias según la obra social del jubilado e insumos de farmacia de alta tasa de uso por este grupo etario, aclara el Informe.

Los gastos de alimentación suman $ 236.873, Vivienda $ 198.000 y medicamentos $ 145.268. En relación a un año atrás, el valor de la canasta básica pasó de $ 313.185 a $ 685.041 en abril 2024 y ahora a $ 912.584.