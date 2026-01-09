La construcción se derrumbó otro 4,1% mensual en noviembre y marcó su peor registro en más de un año

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

En este marco las empresas constructoras privadas se mostraron pesimistas sobre una mejora del sector para los próximos tres meses, con un 68,5% de los relevados que afirmó que la realidad del sector no cambiará a febrero del corriente año. Asimismo, el 18,5% de los mismos estima que disminuirá y un 13%, que incrementará.

En tanto, el 54,1% de las empresas mayormente dedicadas a la obra pública estiman que el nivel de actividad no cambiará, mientras que 24,0% cree que disminuirá y 21,9%, que aumentará.

Mirá el informe completo del Indec:

