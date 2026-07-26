Peter Lamelas explicó por qué la Argentina tiene aranceles bajos: "Donald Trump se siente amigo..."
El embajador estadounidense aseguró que el presidente norteamericano mantiene una relación cercana con la Argentina y confirmó que el país conservará el arancel mínimo del 10% para la mayoría de sus exportaciones.
El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, aseguró durante la 138ª Exposición Rural de Palermo, que el país mantendrá el arancel más bajo dentro del nuevo esquema comercial impulsado por Donald Trump y atribuyó esa decisión al vínculo que el presidente estadounidense mantiene con la Argentina.
"Donald Trump bajó los aranceles a la Argentina porque se siente amigo del pueblo argentino", aseguró el funcionario estadounidense este domingo ante la prensa, al retirarse del predio de La Rural tras el discurso del presidente Javier Milei.
Estados Unidos explicó por qué Argentina paga menos aranceles
La administración de Donald Trump mantuvo para la Argentina un arancel del 10% sobre la mayoría de las exportaciones, el nivel más bajo aplicado por Washington, mientras que otros socios comerciales enfrentan una tasa del 12,5%.
La medida representa una ventaja para los exportadores argentinos, que conservarán una menor barrera de ingreso al mercado estadounidense en comparación con otros países.
En ese contexto, Lamelas sostuvo que ambos gobiernos continúan trabajando para profundizar el acuerdo comercial bilateral: "Queremos terminar las distintas partes del acuerdo que tenemos. Hay dos o tres temas que todavía quedan por resolver, pero estamos trabajando para eso y apoyando una reducción de los aranceles para el pueblo argentino".
Según destacaron desde el Gobierno nacional y distintas entidades empresarias, el nuevo escenario abre una oportunidad para ampliar las exportaciones, especialmente en sectores donde la Argentina compite con países que ahora enfrentan mayores cargas para ingresar al mercado estadounidense.
El embajador estadounidense también remarcó que "Brasil está por otro camino", al explicar por qué el país vecino quedó alcanzado por un esquema arancelario más elevado. La diferencia se da en medio del deterioro de la relación entre Washington y Brasilia, profundizado tras las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra Lula da Silva.
El nuevo esquema forma parte de la política comercial impulsada por Trump, que endureció las condiciones para las importaciones de distintos países bajo argumentos vinculados a la protección de la industria estadounidense y a presuntas prácticas comerciales desleales. En ese contexto, la Argentina logró conservar la tasa más baja y mantener excepciones previamente negociadas para determinados productos, lo que reduce el impacto sobre parte de sus exportaciones.
Desde la Casa Rosada atribuyeron el tratamiento diferencial al vínculo político entre Javier Milei y Donald Trump, algo que Lamelas confirmó.
Para la Argentina, el menor nivel de aranceles representa una oportunidad para mejorar la competitividad de sus exportaciones en el mercado estadounidense. Sin embargo, el alcance del beneficio dependerá del avance de las negociaciones bilaterales y de la capacidad de las empresas locales para aprovechar las nuevas condiciones comerciales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario