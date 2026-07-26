Peter Lamelas explicó por qué la Argentina tiene aranceles bajos: "Donald Trump se siente amigo..."

Según destacaron desde el Gobierno nacional y distintas entidades empresarias, el nuevo escenario abre una oportunidad para ampliar las exportaciones, especialmente en sectores donde la Argentina compite con países que ahora enfrentan mayores cargas para ingresar al mercado estadounidense.

El embajador estadounidense también remarcó que "Brasil está por otro camino", al explicar por qué el país vecino quedó alcanzado por un esquema arancelario más elevado. La diferencia se da en medio del deterioro de la relación entre Washington y Brasilia, profundizado tras las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra Lula da Silva.

El nuevo esquema forma parte de la política comercial impulsada por Trump, que endureció las condiciones para las importaciones de distintos países bajo argumentos vinculados a la protección de la industria estadounidense y a presuntas prácticas comerciales desleales. En ese contexto, la Argentina logró conservar la tasa más baja y mantener excepciones previamente negociadas para determinados productos, lo que reduce el impacto sobre parte de sus exportaciones.

Desde la Casa Rosada atribuyeron el tratamiento diferencial al vínculo político entre Javier Milei y Donald Trump, algo que Lamelas confirmó.

Para la Argentina, el menor nivel de aranceles representa una oportunidad para mejorar la competitividad de sus exportaciones en el mercado estadounidense. Sin embargo, el alcance del beneficio dependerá del avance de las negociaciones bilaterales y de la capacidad de las empresas locales para aprovechar las nuevas condiciones comerciales.