Kristalina Georgieva vendrá a la Argentina antes de que se termine julio: qué busca la titular del FMI
El presidente Javier Milei le extendió una invitación formal a la titular del FMI para que visite nuestro país y "continuar profundizando el trabajo conjunto".
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles que antes de que termine julio visitará el país la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, por invitación expresa del presidente Javier Milei.
"Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico", desarrolló el Ministro de Economía en X.
La buena sintonía con el FMI se convirtió en una pieza clave del "exitoso programa económico" citado por Luis Caputo, ya sea para renegociar vencimientos o para obtener el apoyo necesario que permita el desembolso de fondos para el pago de la deuda con esa entidad financiera u otras.
El acuerdo más reciente entre la Argentina y el FMI fue anunciado por el propio Caputo en abril de este año, cuando se habilitó un giro al país de aproximadamente unos US$ 1.000 millones, sujeto a la aprobación final del Directorio Ejecutivo del FMI.
El entendimiento se alcanzó durante la participación de Caputo en las Reuniones de Primavera en Washington D.C., donde el organismo destacó la aprobación del Presupuesto 2026 y reformas en el mercado laboral y minería.
Además de dar indicaciones sobre la necesidad de aumentar las reservas del Banco Central y otros lineamientos, el FMI empezó en mayo de este año su campaña para que el Gobierno argentino logre una reforma tributaria.
La reforma tributaria de Luis Caputo -y del FMI y Javier Milei- ampliaría la base de trabajadores que pagan Impuesto a las Ganancias y a reconvertir el Monotributo hacia el régimen general.
El FMI apuntó que la recaudación de este impuesto (1,8% del PBI) se mantiene por debajo de la de otros países de la región y del promedio de la OCDE.
Además, la entidad financiera evaluó que el gasto tributario es elevado (alrededor del 3,5% del PBI), principalmente debido al IVA (1,2% del PBI), el Monotributo (1% del PBI) y los regímenes especiales (0,5% del PBI).
En la propuesta de reforma tributaria se incluyen la unificación de los tipos del IVA con compensaciones específicas para los hogares vulnerables (ganancias fiscales netas del 0,4% del PBI) y la reducción de los regímenes preferenciales.
Según el FMI, la reforma integral del sistema tributario argentino a nivel federal podrían derivar en ingresos de hasta 3,3% del PBI. De ese total, la mitad correspondería a las provincias.
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