Kristalina Georgieva vendrá a la Argentina antes de que se termine julio: qué busca la titular del FMI

Además de dar indicaciones sobre la necesidad de aumentar las reservas del Banco Central y otros lineamientos, el FMI empezó en mayo de este año su campaña para que el Gobierno argentino logre una reforma tributaria.

La reforma tributaria de Luis Caputo -y del FMI y Javier Milei- ampliaría la base de trabajadores que pagan Impuesto a las Ganancias y a reconvertir el Monotributo hacia el régimen general.

El FMI apuntó que la recaudación de este impuesto (1,8% del PBI) se mantiene por debajo de la de otros países de la región y del promedio de la OCDE.

Además, la entidad financiera evaluó que el gasto tributario es elevado (alrededor del 3,5% del PBI), principalmente debido al IVA (1,2% del PBI), el Monotributo (1% del PBI) y los regímenes especiales (0,5% del PBI).

En la propuesta de reforma tributaria se incluyen la unificación de los tipos del IVA con compensaciones específicas para los hogares vulnerables (ganancias fiscales netas del 0,4% del PBI) y la reducción de los regímenes preferenciales.

Según el FMI, la reforma integral del sistema tributario argentino a nivel federal podrían derivar en ingresos de hasta 3,3% del PBI. De ese total, la mitad correspondería a las provincias.